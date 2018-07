publié le 28/08/2017 à 17:03

La saison 7 de Game of Thrones est terminée. Après 7 épisodes intensifs, les fans pourront jubiler devant un final à la hauteur de leurs attentes. Mais, il faudra maintenant patienter jusqu'en 2018, voire 2019 avant de découvrir la saison 8 qui clôturera la série phare de HBO.



Et comme après chaque épisode de la saison 7, le magazine Entertainment Weekly a publié un entretien des acteurs emblématiques de la série. Il s'agit une nouvelle fois d'Emilia Clarke ( Daenerys) et Kit Harington (Jon Snow). Attention, spoilers si vous n'avez pas vu l'épisode 7 !

The Wolf and The Dragon vient de finir en beauté la saison 7 de Game of Thrones. Un épisode de 79 minutes qui suit la recette du succès de la série : de l'action, des tensions et plusieurs révélations. La fin de l'épisode est particulièrement haletante : Sam et Bran Stark réalisent que Jon est bien le fils légitime de Rhaegar Targaryen (le frère de Daenerys) et Lyanna Stark (la sœur de Ned) et donc le neveu de la Mère des Dragons. Tout cela pendant que les deux principaux intéressés sont nus dans un lit...

Un bouleversement à prévoir

Comment vont réagir les deux personnages en apprenant qu'ils sont parents ? "Elle va hurler 'Ewwwwww', je dois préparer ma brosse à dents [car elle voudra se laver la langue après ses baisers incestueux", confie Emilia Clarke en rigolant. Mais, elle explique aussi que Daenerys n'est pas prête d'abandonner le Trône de fer : "J'ai travaillé si dur, je ne veux pas partager ce trône. Il est assez grand pour les fesses d'un dragon et ce sont les miennes, c'est tout !".





Quant à Kit Harington, il a déclaré à sa partenaire sur le petit écran que "La scène où ils apprendront la vérité sera chouette à tourner. Mais, je ne peux pas prédire l'impact que cela aura sur Jon et Daenerys. Ils pourront soit se promener pendant un coucher de soleil ou s’entre-tuer". Dans tous les cas, il faudra encore patienter au moins deux ans pour découvrir ce qui se passera dans la dernière saison.