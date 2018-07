publié le 30/05/2016 à 19:17

"Hold the door !" Cela fait maintenant une semaine que les fans de Game of Thrones ont les larmes aux yeux en entendant cette expression. Il s'agissait du dernier ordre reçu par Hodor afin d'offrir un peu de temps à Bran Strak et Meera Reed pour fuir l'armée des morts et, par une implication spacio-temporelle encore mystérieuse, la raison de son nom : Hodor (contraction de "hold the door").



Les créateurs de la série ne se sont pas résolus à faire durer le suspense et l'épisode 6 de cette saison 6 intitulé Blood of My Blood ("Sang de mon sang") débutera directement là où l'épisode 5 nous a laissé. Si vous n'avez pas encore pu regarder cet épisode et que vous ne supportez pas les spoilers, faites marche arrière dès maintenant. Sinon, voici notre récap' de ce sixième épisode, un épisode de transition avec un thème familial particulièrement prononcé. C'est parti !

Un cavalier surgissant de la nuit

On commence avec Bran et Meera. Les deux survivants de la Grotte de la Corneille aux Trois Yeux sont toujours à quelques mètres de l'armée des morts et comme beaucoup vous vous demandez sans doute si le sacrifice d'Hodor a été vraiment utile. La réponse est oui puisque ces quelques minutes de répit ont permis à Merra de traîner Bran suffisamment loin pour échapper au gros des troupes en décomposition. Un cavalier noir viendra d'ailleurs les secourir au dernier moment alors que tout espoir semblait perdu. Laisser Bran et Meera mourir aurait été une folie scénaristique tant le nouveau statut de Bran et ses pouvoirs devraient être cruciaux pour la suite de l'histoire.

La surprise est bien dans la personne qui les sauve : Benjen Stark. Vous ne vous rappelez peut-être pas de lui mais il est celui qui a invité Jon Snow à rejoindre le Mur lors des premiers épisodes de la première saison. Depuis Benjen était considéré par la Garde comme disparu... Mais tant que le spectateur n'a pas vu le cadavre (et encore), il ne faut jamais présumé de la vie ou de la mort d'un personnage. Un nouveau Stark donc, mais un Stark maudit en quelque sorte. Il a été transformé en partie en marcheur blanc mais les Enfants de la Forêt en lui insérant un fragment d’obsidienne dans le cœur ont stoppé cette transformation. Les conséquences de cet état devraient être révélées dans les prochains épisodes.



Autre élément intéressant : les visions de Bran. Durant une partie de la séquence, on peut voir la fin de ce que certains internautes appellent avec humour le "téléchargement des pouvoirs de la Corneille dans le cerveau de Bran". Pour la première fois, on peut voir le roi fou Aerys Targaryen, sa volonté de brûler la capitale, son meurtre par Jaime Lannister... Des histoires souvent racontées mais jamais montrées.

La mort du roi fou dans les visions de Bran Stark

Bienvenue chez les Tarly

Dans la catégorie, "retrouvailles familiales", Game of Thrones nous offre enfin la famille de Sam (Samwell) Tarly. On y découvre une famille dysfonctionnelle au possible avec un père froid, particulièrement old-school en ce qu'il considère être un homme "un vrai" et une mère tendre et douce. Sam arrive donc à Corcolline avec l'ambition d'y laisser Gilly et son fils pour qu'ils soient en sécurité, le temps de son apprentissage à la Citadelle. Une condition pour Gilly : taire son origine de sauvageonne et dire que son fils est aussi le fils de Sam afin de séduire la famille Tarly qui ne pourrait rejeter leur propre descendance.



Si la mère et la sœur de Sam nous offre (enfin) une once de bienveillance et de gentillesse honnête, le père de Sam, l’implacable Randyll Tarly vient détruire ce moment de paix. Il harcèle Sam lors d'un dîner et finit par découvrir les origines de Gilly (qui ne s'en cache pas). À la fin d'une discussion mouvementée, Randyll accepte de garder Gilly et son (faux) petit-fils à la condition que son fils ne revienne jamais à Corcolline. Sam semble se résigner avant de finalement fuir avec Gilly et l'enfant, sans oublier de récupérer l'épée en acier valyrien de sa famille. Cela lui sera certainement très utile lorsque l'hiver viendra.



Si la scène est chargée émotionnellement, Game of Thrones n'oublie pas le registre de l'humour en offrant à Gilly une petite séance de relooking. Cristina Cordula serait fière.

Cristina Cordula n'approuve pas la tenue

Il suffira de travailler sur la démarche et Gilly sera une vraie lady.

Margaery libérée, délivrée

Autre scène forte à Port-Réal. Margaery sort (enfin) de sa cellule. Le plan fomenté par sa grand-mère et Cersei semble fonctionner quand l'armée Tyrell débarque dans la capitale pour stopper sa marche de la honte à travers les rues. Mais si beaucoup attendaient une belle bataille rangée et la fin du Grand Moineau et de ses dévots... c'était sans compter sur un sacré retournement de situation. en réalité, ce n'est pas la présence de soldat qui libère Margaery de ses obligations mais bien l'alliance de Tommen avec le Grand Moineau. Le jeune prince semble résolu à lier la couronne et la foi afin d'éviter que le sang ne coule (on peut le voir sur le plastron de la garde royale ou la couronne est liée à l'étoile à sept branches).



Un échec pour Olenna Tyrell qui voulait en finir avec les fanatiques religieux et un coup de maître pour le Grand Moineau qui montre une fois de plus son habileté. Le plus intéressant est dans la performance de Margaery qui joue la reine pieuse avec le pontife et avec son jeune mari lorsque l'on sait qu'elle est plus forte que cela. Cette posture devrait être un avantage pour le futur si elle continue de bien jouer ses cartes. aucune nouvelle de son frère qui croupit toujours dans un cachot.



Mention spéciale pour Jaime Lannister et sa montée des marches. Impressionnant.

Jaime Lannister et l'armée Tyrell menacent le Grand Moineau

Arya choisit la justice

Arya, Arya, Arya... Depuis 2 saison, elle est la victime consentante de l'Homme plein de gentillesse qui l'entraîne. Elle vend des huîtres, elle balaye, elle nettoie des cadavres, elle se prend des coups de bâton d'une autre apprentie... mais son histoire n'avance pas. Cet épisode marque une rupture. Alors qu'elle doit tuer une talentueuse comédienne (telle est sa mission et nul ne discute les raisons derrière ces assassinats au temple du dieu Multiface), Arya choisit de ne pas aller jusqu'au bout. Elle finit par se rendre compte que c'est une autre actrice qui veut la mort de sa cible, un assassinat fondé uniquement par la jalousie de l'une pour l'autre. Loin de l'idéal de justice de la jeune Stark. Elle finit par sauver la comédienne et renonce de la même manière à son apprentissage. Elle récupère Aiguille, sa fidèle lame et se cache. L'autre apprentie de l'Homme plein de gentillesse rapporte à ce dernier la désobéissance d'Arya et part à sa recherche pour la tuer. Un combat qui devrait être mémorable.



L'épisode montre aussi ce qu'il est advenu d'Edmure Tully (frère de Catelyn Stark), prisonnier des Frey depuis son très (très) sanglant mariage. Une bataille entre les Tully et les Frey (avec Jaime Lannister au milieu) se prépare pour l'épisode 7. Et Daenerys termine l'épisode avec une scène spectaculaire mais assez inutile d'une énième réconciliation avec son dragon et des Dothrakis qui l'acclament. Du déjà vu.

> Game of Thrones Season 6: Episode #7 Preview (HBO)