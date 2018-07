publié le 31/07/2018 à 18:07

Vous ne savez pas quoi faire de votre été et vous êtes fans de Game of Thrones ? Cette nouvelle est faite pour vous (et votre compte en banque). Vivesaigues, le château des Tully - la famille de Catelyn Stark - est à vendre.



Dans Game of Thrones, Vivesaigues est présent dans 4 saisons. C'est notamment le dernier endroit que visitent Catelyn Stark (née Tully) et ses proches avant de se rendre au Red Wedding [saison 3, épisode 9]. Plus récemment, Vivesaigues est apparu dans la saison 6, lorsque Jaime Lannister et Bronn tentent de le reprendre à Brynden Tully, surnommé "le Silure" (et oncle de Catelyn Stark). Refusant de céder aux ordres du roi Tommen, il est tué par les soldats.

Hors de Westeros, Vivesaigues se nomme en réalité le château de Gosford. Situé dans le village de Markethill (Irlande du Nord), la forteresse comporte 15 chambres et 10 salles de bain. Le tout pour environ 516.000 euros, pris de départ avant les enchères sur Maison Real Estate.

Vivesaigues se nomme en réalité le château de Gosford Crédit : Maison Real Estate