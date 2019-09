publié le 12/09/2019 à 16:00

À quelques jours de la sortie événement du nouveau tome inédit de la saga de fantasy Eragon, Bayard Éditions lance une chasse au trésor dans huit grandes villes de France. Les fans auront pour mission de trouver des œufs de dragons tant convoités, cachés par leurs "dragonniers".

Sept ans après la fin du cycle L’Héritage, écrit par Christopher Paolini, le dragonnier le plus célèbre de la littérature jeunesse revient en librairie à la rentrée. Les 14 et 15 septembre 2019, les Dragonniers d'Alagaësia envahiront Paris, Nantes, Lille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rennes et Strasbourg. Ils lanceront un défi aux fans : retrouver les œufs de dragons cachés dans leur ville. À la clé, un voyage exceptionnel sur la terre emblématique de la fantasy : la Nouvelle-Zélande.

Pour les aider, Bayard publiera pendant tout le week-end sur ses réseaux sociaux des indices avec le hashtag #EragonLaLégende.

La chasse à l'oeuf de dragon Crédit : Bayard