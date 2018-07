Team Avengers : Black Widow, de son vrai nom Natasha Romanoff, est une tueuse redoutable et une espionne hors pair/ Crédits : Marvel official website / Disney | Date :

Un film dans lequel Wolverine, Captain America et Black Widow se donneraient la réplique ? L'idée laisse rêveur. Et pourrait peut-être devenir réalité.



Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs studios se partageaient les droits d'exploitation sur certains super-héros, rendant tout crossover impossible au grand désarroi des fans. En effet, dans les années 1990, Marvel avait vendu les droits cinéma de ses personnages pour éviter d'aller à la faillite, sans pour autant prévoir qu'ils deviendraient rapidement de véritables superstars de la planète divertissement.

Mais l'apparition de Spider-Man, le super-héros de Marvel dans Captain America : Civil War, change un peu la donne. L'homme araignée, dont les droits appartenaient à l'origine à Sony Pictures, apparaît dans l'univers cinématographique de Marvel (MCU en anglais).

Des discussions seraient en cours entre la Fox et Marvel

Et cela pourrait avoir donné des idées à la Twentieth Century Fox, qui possède les droits de nombreux personnages dont les X-Men, les Quatre Fantastiques ou Deadpool. Selon Matt Key, fan de comics et producteur du podcast Fatman on Batman sur YouTube, une rumeur voudrait en effet que la Fox et Marvel aient entamé des discussions dans le sens d'une possible collaboration.



Pour l'heure, il faut cependant rester très prudent face à une telle hypothèse, rappelle le site Hitek, qui a repéré la rumeur : difficile d'imaginer que la Fox accepte de se séparer des X-Men, dont le dernier film, Apocalypse,a réalisé 523 millions de recettes au box-office mondial. Mais cela ne coûte rien de garder espoir...