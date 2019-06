publié le 05/06/2019 à 22:14

Fort du succès au cinéma de Dragon Ball Super : Broly, les personnages bodybuildé inventé par le magaka Akira Toriyama devraient rapidement revenir sur grand écran. Dans une interview repérée par le site de fans Dragonballsuper-france.fr, les responsables du projet, Hayashida Norihiro et Akiyo Iyoku, expliquent : "Nous travaillons en ce moment sur les préparations du prochain film Dragon Ball. Broly était extrêmement fort comme film, niveau action, donc nous pensons que ce prochain film ira dans une direction complètement différente", a déclaré Akiyo Iyoku, le responsable du projet Dragon Ball baptisé "Dragon Ball Room".



"Nous avons élevé le niveau de manière considérable avec Broly, donc nous souhaitons éviter de nous griller, a-t-il continué. Je pense que Dragon Ball continuera à partir d’ici, donc nous voulons que vous tous soyez attentifs à ce qui va arriver ensuite. Il y a un paquet de choses que nous n’avons pas pu faire cette fois, donc je pense que peu importe ce qui arrive ensuite, cela sera encore plus incroyable".

Et le producteur Hayashida Norihiro de compléter : "Nous avons été tellement loin sur le contenu, le travail technique et le casting que je me suis moi-même demandé s’il serait possible de faire mieux. Mais avec cette expérience en main, nous continuerons à viser de plus en plus haut".

Les amateurs de la série animée (à la télévision) seront peut-être déçus de ne pas avoir de suite cathodique immédiate malgré des rumeurs insistantes. La production semble avoir pris goût au format cinéma.