Ryan Reynolds a confirmé, vendredi 27 décembre, que "Deadpool 3" était bien en préparation. Si les deux premiers films de la saga avaient rapporté près de 1,5 milliard de dollars, Disney, qui vient de racheter 21st Century Fox, entend bien rencontrer à nouveau le succès avec Ryan Reynolds.

Le célèbre “super-vilain“ devrait garder le même ton, avait précisé le PDG de Disney, Bob Iger, de même pour sa classification - “Rated R“ ou “Restricted“ - qui interdit en salles certains films aux moins de 17 ans aux États-Unis.

Invité de l'émission américaine Live With Kelly and Ryan, l'acteur a donc rassuré les fans, confirmant les avancées de la production, rapporte le journal 20minutes. “Nous y travaillons en ce moment avec toute l’équipe, a déclaré l’acteur dans le talk-show 'Live With Kelly and Ryan'. Nous sommes chez Marvel maintenant, c’est la première division. C’est un peu fou“, s’est-il réjoui.

Depuis le succès de Deadpool, Ryan Reynolds enchaîne les blockbusters avec le récent 6 Underground de Michael Bay et bientôt Red Notice, avec Dwyane Johnson et Gal Gadot, tous deux produits pour Netflix.