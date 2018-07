"Deadpool 2" : le réalisateur de "John Wick" à la place de Tim Miller ?

publié le 31/10/2016 à 16:21

L'aventure Deadpool s'est arrêtée pour Tim Miller, le réalisateur du premier volet. Suite à des différents artistiques, ce dernier a quitté la suite du projet. Et depuis l'annonce de son départ, la liste des éventuels remplaçants s'allonge. Si Ryan Reynolds sera bien de la partie pour le second film, les rumeurs vont bon train sur le nom de son potentiel prochain coéquipier.



Selon le magazine américain The Hollywood Reporter, la Fox aurait finalement trouvé un remplaçant en la personne de David Leitch, le réalisateur de John Wick sorti en 2014, avec Keanu Reeves. Il aurait rencontré Ryan Reynolds dans les studios de la Fox, jeudi 27 octobre dernier. David Leitch n'est pas un nom inconnu des films d'action. Après avoir travaillé sur X-Men Origins : Wolverine, il dévoilera bientôt son nouveau film, The Coldest où il a dirigé notamment Charlize Theron ou James McAvoy (coucou le Professeur Xavier).

Si pour l'instant aucun nom n'est officiel, d'autres réalisateurs ferraient partie des candidats potentiels. Quentin Tarantino avait même été sollicité par les fans pour prendre les rênes du second volet. Une pétition en ligne a rassemblé plus de 16 000 signatures ! Quoi qu'il en soit, la sortie de Deadpool 2 est prévue pour 2018.