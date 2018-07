publié le 26/04/2018 à 08:00

Encore sous le choc d'Avengers : Infinity War ? Ou alors impatient(e)s de découvrir les prochains films Marvel ? Ne vous inquiétez pas, la Maison des Idées a déjà prévu des films et des séries pour le reste de l'année et jusqu'en 2019.



Le calendrier Marvel est bien rempli pour 2018 avec deux films et potentiellement deux séries. De quoi vous occupez avant la sortie d'Avengers 4, la suite d'Avengers : Infinity War et de continuer à vous faire découvrir l'univers Marvel. Un monde qui ne sera plus jamais le même après les événements d'Infinity War...

Et qui de mieux que Deadpool, l'anti-héros aux répliques bien senties pour vous changer les idées ? Pour cet été, vous retrouverez Scott Lang /Ant-Man dans une nouvelle mission de toute taille en compagnie de Hope Van Dyne / La Guêpe. Et si vous êtes amateurs et amatrices de séries, sachez que les justiciers de New-York ne sont pas très loin non plus.

"Deadpool 2", 16 mai 2018

Le sale gosse l'écurie Marvel incarné avec brio par Ryan Reynolds revient bientôt. Après le succès mondial du premier volet de ses aventures, Deadpool est bien décidé à créer sa propre équipe de super-héros et héroïnes. Nommée la "X-Force", elle réunira, entre autres, Domino, qui peut jouer sur la chance, Bedlam, un colosse à la force surhumaine, Shatterstar, un guerrier intergalactique et Surge qui peut maîtriser l'électricité. Au programme : du trash, de l'action et du second degré arrosé de litres d'hémoglobine.

> DEADPOOL 2 | Bande Annonce Finale [Officielle] VOST HD | Redband | 2018

"Luke Cage", saison 2, 22 juin 2018

Sa capuche vous a séduit dans la saison 1 ? Sachez que Luke Cage, le héros d'Harlem et membre des Defenders est bientôt de retour sur Netflix. Le géant Américain du streaming a dévoilé le 6 mars dernier, le premier teaser de la saison 2. Attendue le 22 juin prochain, elle se déroulera après les événements de Defenders, la série Marvel-Netflix qui a réuni Jessica Jones, Iron Fist et Daredevil. Luke Cage est ainsi sorti de prison et a réussi à laver son honneur. Mais, le crime est toujours aussi important dans Harlem.

> Marvel's Luke Cage - Saison 2 | Date de diffusion [HD] | Netflix

"Ant-Man et la Guêpe", 18 juillet 2018

Ant-Man et la Guêpe à l'affiche trois ans après leur rencontre dans Ant-Man. Scott Lang, cambrioleur de renom, a appris à devenir L'Homme-fourmi grâce à Hank Pym (Michael Douglas), premier Ant-Man. Le duo est épaulé par Hope (Evangeline Lilly) la fille d'Hank et dont le destin bascule à la fin du film. Son père lui offre un nouveau costume de la Guêpe, super-héroïne incarnée auparavant par sa mère Janet, disparue dans l'infiniment petit au cours d'une mission. Elle prendra donc la relève de sa mère, incarnée par Michelle Pfeiffer (Catwoman dans Batman : Le Défi), même si on ignore encore le synopsis officiel du film.

> Ant-Man et la Guêpe - Première bande-annonce (VOST)

"Daredevil", saison 3, courant 2018

Le justicier de Hell's Kitchen devrait revenir cette année sur Netflix. L'histoire se déroulera après les événements de Defenders. Si vous n'avez pas vu les saisons précédentes, on ne vous en dira pas trop pour éviter les spoilers, mais sachez que Daredevil devra faire face à l'un de ses plus grands défis. Pour le moment, on a très peu d'informations sur cette saison 3, déjà très attendue par les fans. Selon le média américain Comic Book, qui a publié quelques photos de tournage, on devrait aussi en apprendre plus sur le passé de Karen Page, amie de Daredevil et du Punisher.

How about a little DD season 3 art! pic.twitter.com/87HYjnT1zN — JoeQuesada (@JoeQuesada) 5 mars 2018

6 mars 2019, "Captain Marvel"

Carol Danvers/Captain Marvel sera incarnée par Brie Larson, récompensée par l'Oscar de la Meilleure actrice pour sa performance dans Room en 2016. Quant au film, il sera réalisé par Anna Boden (première femme à co-réaliser un film Marvel) et Ryan Fleck. L'histoire se déroulera dans les années 90, lorsque Carol rejoint l'US Force avant d'être victime d'un accident où son ADN fusionne avec celui d'un extraterrestre Kree. Elle possède alors des facultés proches de celles de Superman : projection de décharge d'énergie et force extraordinaire et devient Captain Marvel.

Brie Larson dans le costume de la super-héroïne Captain Marvel Crédit : Marvel