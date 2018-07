Costume, casting... Ce qu'on sait du film "Captain Marvel" avec Brie Larson

publié le 26/01/2018 à 13:05

Après Wonder Woman pour DC Comics, place à Captain Marvel pour la Maison des Idées. En 2019, la super-héroïne connue sous le nom de Carol Danvers, aura droit à son propre film. Elle sera incarnée par Brie Larson, récompensée par l'Oscar de la Meilleure actrice pour sa performance dans Room en 2016. Quant au film, il sera réalisé par Anna Boden (première femme à co-réaliser un film Marvel) et Ryan Fleck. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Pilote de l'US Air Force, agente de renseignement, Carol Danvers, apparue en 1968 dans les comics, devient une super-héroïne à la suite d'un accident où son ADN fusionne avec celui d'un extraterrestre Kree. Elle possède alors des facultés proches de celles de Superman : projection de décharge d'énergie et force extraordinaire.

Brie Larson a d'ailleurs partagé une première photo de l'un de ses costumes sur son compte Instagram en début de semaine. Elle pose en tenue de pilote de l'Us Air Force. Mercredi dernier, c'est sur Twitter qu'on a pu enfin apercevoir un autre de ses costumes aux couleurs de l'Empire Kree. Il est précisé que cette photo provient du tournage d'Avengers 4, qui sortira après Captain Marvel. Alors, que sait-on déjà du premier film Marvel consacré à une héroïne ?

BREAKING: Set photos reveal our first look at @brielarson suited up as CAPTAIN MARVEL! pic.twitter.com/NVymj2F2DR — MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 25 janvier 2018

Un film centré sur les origines de Captain Marvel

Que vous soyez néophyte ou fan de Captain Marvel, le film reviendra sur les origines de la super-héroïne. On découvrira comment Carole Danvers, pilote émérite de l'US Air Force est devenue Captain Marvel, l'une des femmes les plus puissantes de l'univers Marvel. Ce sera aussi l'occasion d'en savoir plus sur les Krees, ces extraterrestres que l'on découvre dans Les Gardiens de la Galaxie avec Ronan l'Accusateur. Pendant le Comic Con de San Diego l'été dernier, les fans ont aussi appris que l'histoire se déroulerait dans les années 90, que le MCU (Univers Cinématographique Marvel) n'a pas encore exploitées.



Elle devra se battre contre les Skrulls

Les Skrulls sont une race d'extraterrestres très puissants encore jamais vus dans un film Marvel. Apparus pour la première fois dans Fantastic Four #2 en 1962, ils sont les grands ennemis des Krees, autre espèce extraterrestre liée à Captain Marvel. Lors de l'accident qui lui donne ses pouvoirs, elle devient, en quelque sorte, une Kree. Toujours lors du Comic Con de San Diego, un concept-art du film a été dévoilé où Captain Marvel combat les Skrulls dans son célèbre costume rouge et bleu. Ils seront dirigés par l'acteur Ben Mendelsohn, qui incarne Orson Krennic l'un des méchants de Rogue One, le spin-off Star Wars.



CAPTAIN AMERICA WHO? I ONLY KNOW CAPTAIN MARVEL #MARVELSDCC pic.twitter.com/ISipmTPQkv — veronica is tired (@sebsegerton) 23 juillet 2017

Nick Fury (Samuel L. Jackson) au casting

L'emblématique ancien directeur du S.H.I.E.L.D, dont la dernière apparition remonte à Avengers 2 : L’Ère d'Ultron, est alors un fugitif recherché par le gouvernement américain après avoir révélé que le S.H.I.E.L.D était en réalité contrôlé par une partie de l'HYDRA (l'organisation terroriste). Dans Captain Marvel, on le retrouvera plus jeune que dans ses précédentes apparitions, puisque le film se déroule dans les années 90. Nul doute qu'il devrait aider Captain Marvel à combattre les Skrulls et à la recruter pour le S.H.I.E.L.D.

Jude Law incarnera Mar-Vell, le mentor de l'héroïne

Mar-Vell est le premier Captain Marvel de l'histoire Crédit : Marvel

C'est en novembre dernier que le média américain Variety a annoncé que Jude Law était en lice pour incarner le héros du film. Il s'agit du Docteur Walter Lawson/Mar-Vell, le premier Captain Marvel né dans les comics en 1967 et d'origine Kree. Dans les comics, il est envoyé sur Terre en tant qu'espion, mais il décide de désobéir aux ordres de ses supérieurs. Il est alors banni de sa planète et prend l'identité du Docteur Walter Lawson, mort dans un accident d'avion, pour rester sur Terre. On ne sait pas si on aura aussi droit à ses origines dans le film, mais Variety souligne qu'"il sera en quelque sorte le mentor de Carol lorsqu'elle essaye de comprendre ses nouveaux pouvoirs".