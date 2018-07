Comment Disneyland Paris veut séduire les Millenials avec Marvel et "Star Wars"

publié le 28/02/2018 à 07:35

Les Européens et les touristes du monde entier ne devront plus se contenter de deux parcs lorsqu'ils iront passer quelques jours à Disneyland Paris dans les années à venir. En plus du parc historique, avec le fameux château de la Belle au Bois dormant, consacré aux classiques de l'animation et du parc Studios, Walt Disney va commencer la construction de nouveaux espaces.



The Walt Disney Company a annoncé mardi 27 février un "plan de développement sur plusieurs années de 2 milliards d'euros pour Disneyland Paris" à Marne-la-Vallée en Seine-et-Marne. Trois nouveaux espaces verront ainsi le jour dans le célèbre parc. Ils seront consacrés aux univers de Star Wars, Marvel et de La Reine des Neiges.

Pour l'espace Reine des Neiges, Disney va continuer son extension habituelle en surfant sur l'une de ses plus grosses sorties de ces dernières années. Le film est adoré par les enfants du monde entier, une suite est attendue comme le Messie et le parc faisait déjà la joie de son public avec des spectacles musicaux où chacun pouvait hurler à tue-tête "Libérée, délivrée !". Il fallait graver dans le marbre (ou la glace) ce succès en offrant un véritable lieu dédié à la reine Elsa. Pour les deux autres espaces, il y a une stratégie plus profonde.

Conserver les 20-30 ans

Disney a depuis longtemps abandonné le seul secteur des films et univers 100% enfantins, familiaux et colorés. Avec l’acquisition des droits de la franchise de space opera Star Wars et les super-héros de Marvel, Disney a conquis les cœurs de la très consommatrice et influente génération des 18-35 ans. Films, séries, jeux vidéos, produits dérivés, livres... Ces mondes imaginaires gigantesques fascinent et provoquent tous les 6 mois de nouveaux records au box-office.



Il fallait donc matérialiser ces succès et quoi de mieux que des espaces dédiés dans les parcs Disney du monde entier. "À présent, et notamment grâce aux héros de Marvel et de George Lucas, nous disposons de tous les ingrédients nécessaires pour attirer la clientèle des jeunes adultes et la convaincre de passer un week-end à Disneyland plutôt qu'à Londres ou à Rome", expliquait en ce sens Grégoire Champetier, directeur général adjoint des affaires commerciales de la stratégie client de Disneyland Paris à nos confrères des Échos, il y a quelques semaines.



Le but est clair : moderniser un parc que certains touristes connaissent déjà pour les faire revenir et conquérir les anciens enfants fans de Disney qui ne sont pas encore devenus des parents pour qu'ils reviennent visiter les lieux avant d'émerveiller leurs propres enfants quand ils auront entre 30 et 50 ans.

Concurrencer les parcs Universal

Sur le concept-art dévoilé par le compte officiel de Disneyland Paris, on remarque différents lieux comme le palais de glace d'Elsa, la Reine des Neiges, l'espace Star Wars qui ressemble à la planète Tatooine d'où est originaire Anakin Skywalker / Dark Vador. Ce décor n'est pas sans rappeler celui de Star Wars Land, deux parcs consacrés à la saga de George Lucas, qui ouvriront à Disney World (Orlando) et Disneyland (Anaheim), aux États-Unis.



Outre les nouveaux espaces, certaines attractions vieillissantes, mais spectaculaires, comme Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, devraient subir une lourde modification pour lui appliquer le thème d'Iron Man. Des animations qui jouent sur le frissons et la modernités pourraient bien satisfaire les envies d'un public de jeunes adultes qui envahissent à l'échelle mondiale l'un des principaux concurrents de Disneyland : Universal, et ses parcs Harry Potter à Orlando (États-Unis) ou Osaka (Japon).



Disney a de quoi remplir les salles de cinéma jusqu'à 2030 au moins avec l'univers étendu Marvel et les deux nouvelles trilogies Star Wars qui s'annoncent. Le dernier rachat de la Fox vient de voir le groupe récupérer certaines licences comme les Quatre Fantastiques ou les X-Men... De quoi donner envie au public de prolonger l'expérience dans ses parcs d’attraction pendant quelques décennies.