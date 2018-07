publié le 18/07/2018 à 18:30

Du 19 au 23 juillet prochain, les fans de la pop culture auront les yeux rivés sur San Diego, en Californie. Chaque été s'y déroule le Comic Con, un immense rassemblement pour rencontrer acteurs, actrices, réalisateurs et réalisatrices du milieu, mais surtout pour découvrir en exclusivité les premières images des prochains films et séries des grands studios de la pop culture.



Si Game of Thrones et Star Wars 9 seront absents de la cérémonie, à cause du "planning de production" pour la série et que le film de J.J. Abrams démarre son tournage ce mois-ci, le programme du Comic Con San Diego 2018 est tout de même bien chargé.



Les grandes stars de cette nouvelle édition sont sans aucun doute Aquaman et Shazam ! pour DC Comics/Warner Bros, mais aussi la saison 9 de The Walking Dead prévue en octobre prochain. Quelles sont donc les bandes-annonces attendues lors des trois jours dédiés à la pop culture ? RTL Super fait le point.

20 juillet : "The Walking Dead"

Encore inconnue, la date de diffusion de la saison 9 de The Walking Dead pourrait être dévoilée dans le week-end, tout comme un premier teaser. Les fans attendent surtout une déclaration d'Andew Lincoln (Rick Grimes) qui fera ses adieux à la série au cours de la prochaine saison, après 8 ans dans la peau du shérif. Il sera accompagné de Norman Reedus (Daryl Dixon), Jeffrey Dean Morgan (Negan) et Danai Gurira (Michonne) qui donneront probablement des détails sur les nouveaux épisodes de la série.

20 juillet : "Venom" et "Spider-Man : New Generation"

L'anti-héros "Venom" arrive au cinéma en octobre 2018 Crédit : Sony Pictures Entertainment / Capture vidéo YouTube

Bien que Marvel soit absent du Comic Con, le public pourra tout de même découvrir des images liés aux personnages de la Maison des Idées via Sony Pictures. Le grand ennemi de l'Homme araignée est attendu dans les salles obscures le 31 octobre prochain. Incarné par Tom Hardy (Bane dans The Dark Night), Venom est un symbiote, une espèce extra-terrestre cauchemardesque. Avec un premier record sur YouTube, le film est d'ores et déjà très attendu par les fans.



Spider-Man ne sera pas en reste avec Spider-Man : New Generation, prochain film d’animation centré sur Miles Morales, le Spider-Man d'un univers parallèle à celui de Peter Parker. Dans cette histoire aux graphismes époustouflants, Peter Parker va apprendre au jeune Miles Moral à devenir l'Homme araignée face à un groupe d'ennemis redoutables. Prévu pour le 12 décembre prochain, on pourrait s'attendre à une nouvelle bande-annonce de ce long-métrage qui promet un grand spectacle.

19 juillet : "Doctor Who"

Pour sa onzième saison, le Docteur sera incarné pour la première fois par une femme. C'est l'actrice Jodie Whittaker (Broadchurch) qui se glissera dans le célèbre costume du personnage qui peut voyager dans l'espace et dans le temps. Si la BBC a dévoilé un premier trailer le 15 juillet dernier, le panel prévu au Comic Con devrait permettre aux fans d'en savoir un peu plus sur cette onzième saison annoncée pour l'automne 2018, avec une bande-annonce éclatante.

21 juillet : "Aquaman", "Shazam !" et "Wonder Woman 84"

DC Comics organise un panel le samedi 21 juillet et promet de dévoiler de belles images de ces prochains. La bande-annonce d'Aquaman a d'ores et déjà été annoncée pour cette date. L'occasion de plonger au cœur du royaume d'Atlantis et de retrouver le super-héros incarné par Jason Momoa, après ses premières apparitions dans Batman V Superman et Justice League. L'acteur partage l'affiche, entre autres, avec Amber Heard qui incarne Mera, Nicole Kidman en Reine Atlanna et Yahya Abdul-Mateen II en Black Manta, l'ennemi d'Aquaman dans les comics.



Le super-héros Shazam (Zachary Levy) dont les premières images sont distillées depuis le début de la semaine par le média Entertainment Weekly, devrait aussi être à l'honneur du panel DC Comics. Avec ses pouvoirs hérités des grandes figures de l'Antiquité, dont Hercule et Zeus, Shazam possède une force et une endurance inégalable. Attendu pour le 5 avril 2019 aux États-Unis, le Comic-Con de San Diego serait un premier événement idéal pour lancer la promotion du film de David F. Sandberg (Annabelle 2).



Enfin, les rumeurs s'intensifient autour de Wonder Woman 84, la suite de Wonder Woman. Il y a quelques semaines, la réalisatrice Patty Jenkins a dévoilé les premières photos de tournage centrées sur Wonder Woman, le pilote Steve Trevor perdu dans un centre commercial et l'archéologue Barbara Ann Minerva qui deviendra Cheetah, la femme-guépard. On pourrait s'attendre à de nouvelles photos du film qui se déroulera en pleine Guerre froide ou un teaser.