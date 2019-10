publié le 24/10/2019 à 10:30

Oubliez le temps maussade de la rentrée : le Comic Con Paris est bientôt de retour, pour sa 5e édition. Du 25 au 27 octobre 2019, la Grande Halle de la Villette se transforme en temple de la pop culture.

Avec cette année, un nouvel espace de projection pouvant accueillir 1.300 places. Une nouveauté pour libérer la Grande Halle et permettre une circulation plus facile entre les stands des exposants et des animations tout au long du week-end.

Et pour sa 5e édition, le Comic Con Paris rend hommage à DC Comics et à Batman, qui a fêté ses 80 ans en mars 2019, avec une affiche colorée où Harley Quinn fait la part belle à Catwoman et au Joker. Des animations sont aussi prévues pour les cosplayers et les cosplayeuses, cœur de la convention.

Que serait une Comic Con sans invités de prestige ? Cette année, le festival frappe fort avec les présences exceptionnelles de Karen Gillan (Nebula), première actrice du MCU à fouler le Comic Con parisien, Patrick Stewart, éternel Professeur X de la saga X-Men et Jean-Luc Picard des séries Star Trek et Star Trek : Picard. A vos calendriers, on vous dit tout sur les temps forts de ce Comic Con Paris 2019.

Jim Starlin, Roy Thomas, Brian Azzarello... Du beau monde des comics

C'est une annonce qui a fait jubiler la communauté Marvel. Jim Starlin, le dessinateur de l'écurie Marvel, à l'origine du titan Thanos, co-créateur Shang-Chi, que l'on découvrira au cinéma en 2021, et qui a signé La Saga de L’Infini, adaptée dans Avengers : Infinity War, sera sur scène les 25,26 et 27 octobre 2019. Il donnera une conférence le 25 octobre 2019 à partir de 11h30. Et si vous voulez en savoir plus sur cette Saga de l'Infini, Jim Starlin, Karen Gillan, Ryan Meinerding (directeur de la création de Marvel Studios) et Aleksi Briclot (illustrateur Marvel Studios) pourront vous en parler le 26 octobre 2019 à 14h.

Les lecteurs et les lectrices des Avengers et des X-Men pourront aussi rencontrer les scénaristes Roy Thomas et Chris Claremont. Roy Thomas animera la conférence "Roy Thomas présente Stan Lee", le 26 octobre 2019 à 16h30 et la masterclass "Marvel Comics : 80 ans d'histoire super héroïque !" à 12h15.

"Last but not least", CB Cebulski, rédacteur en chef Marvel Comics ouvrira les festivités le 26 octobre 2019 à 10h pour un panel exceptionnel. Côté DC Comics, Brian Azzarello scénariste chez Urban Comics (Joker, Broken City) animera la conférence "Batman : 80 ans, et après ?" en compagnie du dessinateur Lee Bermejo, le 26 octobre 2019 à 15h15. Sans oublier "Joker, fini de rire", à 10h, le 26 octobre 2019.

De nombreuses avant-premières

Un Comic Con sans exclusivité ne serait pas un Comic Con. Dès le 25 octobre 2019, découvrez le premier épisode de la série Pennyworth, centré sur la jeunesse d'Alfred, le majordome, confident et ami de Bruce Wayne. Le soir, place à un autre univers complètement déjanté avec l'avant-première de Retour à Zombieland de Ruben Fleischer (Venom), dont la sortie est prévue le 30 octobre 2019.

> Retour à Zombieland - Bande-annonce Officielle - VOST

Le 26 octobre 2019, vous pourrez découvrir le premier épisode de la saison 4 de The Expanse, un space-opera porté par Dominique Tipper, Steven Strait et Shohreh Aghdashloo, présents au Comic Con. Canal + présentera L'Effondrement, sa nouvelle Création Décalée de 8 épisodes de 15 minutes. Le pitch ? "Explorer les conséquences de l’effondrement de notre civilisation". À partir de 17h, ce sera le moment de regarder les derniers épisodes de l'ultime saison de Gotham.