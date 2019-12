publié le 05/12/2019 à 06:24

C'est le grand rassemblement pop culture de cette fin 2019. À partir du 5 décembre et jusqu'au 8 décembre 2019, le Comic Con Experience (CCXP) envahit le São Paulo Expo. Qui dit Comic Con dit bien évidemment diffusions de bandes-annonces, interviews d'acteurs et d'actrices et annonces sur les prochaines productions.

Cette année, les fans savent déjà que le trailer de Wonder Woman 1984, la suite de Wonder Woman sera diffusé le dimanche 8 décembre 2019 vers 21h30 (heure de Paris). Les fans de DC ne seront pas en reste avec un panel consacré au très attendu Birds of Prey, premier film du DC Univers qui rassemble une équipe 100% féminine dirigée par Harley Quinn (Margot Robbie).

Du côté de Marvel, Kevin Feige est attendu pour une conférence le 5 décembre 2019. Selon les informations du média américain Deadline, on pourrait avoir des informations sur la Phase 5 du MCU, qui devrait démarrer par Black Panther 2 et de nouvelles images de Black Widow. Quelles sont les autres annonces et trailers attendus pour ce week-end ? RTL Super vous a concocté le calendrier idéal pour ne rien manquer.

5 décembre : "Birds of Prey"

Harley Quinn et sa super team dans "Birds of Prey" Crédit : TM & © DC Comics / Claudette Barius

Avec Birds of Prey (et la fabuleuse émancipation d'Harley Quinn), DC Comics poursuit son virage pop au cinéma. Harley Quinn, enfin débarrassée du Joker, se retrouve la cible de Black Mask (Ewan McGregor) et Victor Zsasz, psychopathes et parrains du crime. Les deux hommes traquent aussi la jeune Cassandra Cain, qu'Harley Quinn va protéger avec Huntress, Black Canaryn et Renée Montoya.

Après une première bande-annonce déjantée en octobre dernier, les fans peuvent en attendre une nouvelle avec la présence sur la scène de toute l'équipe Margot Robbie (Harley Quinn), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Mary Elisabeth Winstead (Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary) et Rosie Perez (Renée Montoya) et de la réalisatrice Cathy Yan.

6 décembre : "The Boys", saison 2

Jack Quaid, Karl Urban, Laz Alonso, Tomer Capon dans "The Boys" Crédit : JAN THIJS/AMAZON PRIME VIDEO

Adaptée des comics de Garth Ennis et Darick Robertson, The Boys raconte l'histoire d'une bande d'humains qui ont tous eu à souffrir des actions "héroïques" des super-héros locaux qui se font baptiser "les Sept". La série joue habilement sur les codes moraux et met en lumière toutes les fragilités humaines des super-héros.



Une fiction jouissive d'Amazon Prime Video qui prend le contre-pied des Avengers. Les actrices Erin Moriarty (Stella), Karen Fukuhara (La Fille) et l'acteur Antony Star (Protecteur de la Patrie) seront présents à la conférence qui devrait nous donner plus de détails sur les prochains épisodes, attendus pour 2020.

6 décembre : "Star Trek: Picard", saison 1

"Star Trek : Picard" sera diffusé le 23 janvier 2020 sur CBS Crédit : Trae Patton/CBS

Patrick Stewart (X-Men) reprend son rôle de Jean-Luc Picard, capitaine de l'USS Enterprise (Star Trek : The Next Generation) dans une nouvelle série Star Trek. Jean-Luc vit en solitaire, mais son quotidien va être bouleversé par l'arrivée d'une mystérieuse jeune femme qui va lui demander de l'aide.



À la retraite depuis plusieurs années et rongé par la culpabilité par rapport à Data, il va reprendre du service. Au sein de la Starfleet, le commandant va former une nouvelle équipe et partir aux confins de la galaxie. La série débutera le 23 janvier 2020 sur CBS et dès le lendemain sur Amazon Prime.

7 décembre : Marvel Studios

Kevin Feige, producteur et patron des studios Marvel, à la première de "Spider-Man : Far From Home" à Hollywood (26 juin 2019) Crédit : CHRIS DELMAS / AFP

Kevin Feige sera l'une des stars à ne pas manquer au CCXP. Après les conventions de San Diego et de la D-23, le big boss de Marvel Studios devrait donc donner plus de détails sur les Phases 4 et 5. Toujours selon Deadline, on peut s'attendre à de premières images des Éternels (4 novembre 2020) avec un teaser ou les photos du casting (Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek...) en costumes.



De quoi augmenter l'impatience des fans autour de ces êtres, résultats d'expériences scientifiques et génétiques sur les humains, réalisées par les Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre.



Les séries Marvel sur Disney+ devraient aussi être à l'honneur de cette conférence, très attendues. Selon le calendrier de la Phase 4, il y a fort à parier qu'une bande-annonce de The Falcon and Winter Soldier (automne 2020) soit dévoilée.

7 décembre : "Star Wars IX"

C'est la première fois que Leia tient un sabre laser dans ses mains Crédit : capture d'écran YouTube

L’Ascension de Skywalker devrait (encore) livre quelques-uns de ses secrets avec de nouvelles images lors d'un panel animé par J.J. Abrams, Kathleen Kennedy, Daisy Ridley, John Boyega et Oscar Isaac. Attendu dans les salles le 18 décembre 2019 en France et le 20 aux États-Unis, cet épisode qui va conclure la saga intergalactique au cinéma, est d'ores et déjà un phénomène.



Nul doute que la présence du trio Rey-Finn-Poe fera salle comble dans le São Paulo Expo. Reste à savoir si J.J. Abrams et Kathleen Kennedy en diront plus sur l'avenir de la saga avec d'autres films ou au moins un long-métrage qu'ils produiront ensemble, comme cela a été le cas pour les épisodes VII et IX.