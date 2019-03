"Captain Marvel" aura-t-il une Pierre de l'Infini dans l'intrigue ?

publié le 04/03/2019 à 10:22

Samuel L.Jackson n'a pas sa langue dans sa poche. Alors que Marvel et Disney verrouillent leur communication autant que possible, l'interprète de Nick Fury dans le MCU a dévoilé un énorme secret sur l'intrigue de Captain Marvel. Attention, la suite contient des spoilers.



En janvier 2019, Samuel L. Jackson avait déjà fait sensation en dévoilant le pouvoir de Captain Marvel qui pourrait détruire Thanos dans Avengers 4.

Il persiste et signe dans un entretien pour l'émission ET, en révélant quelle Pierre de l'Infini sera "au casting" du long-métrage. "On dirait que le Tesseract [la Pierre de l'Espace] est bien le lien entre tous les films [du MCU]", finit-il par expliquer. Une petite phrase qui peut agiter la communauté Marvel. La Pierre de l'Espace, comme son nom l'indique, permet de voyager d'une galaxie à une autre.

Vue pour la première fois dans Captain America : First Avenger, on la retrouve dans Avengers. C'est grâce à elle que Loki arrive sur Terre et permet aux Chitauris d'envahir New York. Dans Avengers : Infinity War, Thanos la récupère pour armer son Gant de l'Infini.

À quoi servirait le Tessaract dans "Captain Marvel " ?

Dans le premier trailer de Captain Marvel, des agents du S.H.I.E.L.D ont réussi à mettre la main sur un Skrull, probablement grâce à Carol Danvers. Il s'agit sûrement de l'extra-terrestre que l'on voit dans la bande-annonce, sous la forme d'une grande-mère (qui se prend un coup de poing mémorable de l'héroïne).



Cette scène, nous montrerait les débuts du projet P.E.G.A.S.U.S, vaste centre de recherche géré par le ministère de l'Énergie américain, et dirigé par Nick Fury. Il a été conçu pour trouver et analyser de nouvelles sources d'énergie.

Un Skrull disséqué par les agents du S.H.I.E.L.D dans le trailer de "Captain Marvel" Crédit : capture d'écran YouTube

Dans Avengers, Nick Fury révèle à la super-team que le S.H.I.E.L.D a découvert à quel point la Pierre de l'Espace est une énergie inestimable pour la Terre, mais aussi un moyen pour fabriquer de nouvelles armes. Captain Marvel se déroulant dans les années 90, on assisterait à la naissance de cette agence top secrète, dirigée par Fury. Le projet P.E.G.A.S.U.S est fermé à la fin d'Avengers, lorsque Thor et Loki repartent sur Asgard avec la Pierre de l'Espace.