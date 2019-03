publié le 12/03/2019 à 18:55

Contrairement aux Avengers ou aux 4 Fantastiques, Captain Marvel se bat seule et pourtant, elle arrive à affoler le box-office. Une semaine après sa sortie française au cinéma (5 mars 2019) et américaine (8 mars 2019), le film du Marvel Cinematic Universe (MCU) se classe à la sixième place des meilleurs lancements au rang mondial et vole la vedette à Iron Man 3. Pour le moment.



Comme le rapporte le magazine américain Variety, le blockbuster a déjà rapporté 455 millions de dollars. Sur le territoire des États-Unis, le box-office est estimé à 153 millions de dollars.

Cette somme propulse l'héroïne Carol Danvers incarnée par l'actrice Brie Larson sur la deuxième marche du podium du meilleur lancement Marvel, juste derrière Avengers : Infinity War, selon le site américain SYFY. Sa rivale de DC Comics, Wonder Woman, est loin derrière, elle n'avait cumulé "que" 103 millions de dollars sur son sol natal la première semaine.

Le film d'Anna Boden et Ryan Fleck éjecte également les sept films ayant eu la meilleure première semaine : les trois premiers Avengers, Black Panther, Captain Americain : Civil War et Iron Man. Et étonnamment, ce succès est dû en grande partie aux entrées de la Chine. À lui seul, le pays a totalisé quasiment le tiers du score avec 90 millions de dollars. Avec un tel démarrage, certains comme le magazine SYFY, imagine que Captain Marvel devienne même le meilleur film avec un seul héro. Derrière Black Panther tout de même.



En France, Captain Marvel a réalisé le meilleur démarrage pour une origin story solo produite par Marvel. Le blockbuster a cumulé pas moins de 1.125.726 entrées pour son 1er week-end France.