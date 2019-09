publié le 09/09/2019 à 22:01

La justice a tranché. Lundi 9 septembre, la Cour suprême du Brésil a mis fin à la "censure" d'une bande dessinée montrant un baiser gay, donnant tort au maire ultraconservateur de Rio de Janeiro, qui avait demandé qu'elle soit retirée de la Biennale du livre de Rio.

Cette décision de la plus haute juridiction du pays a annulé dimanche un ordre judiciaire autorisant le maire Marcelo Crivella à saisir les exemplaires qu'il considérait comme "inappropriés". Sur la bande dessinée en question, "Avengers, la croisade des enfants", de la célèbre maison d'édition américaine Marvel, on peut voir deux super-héros, Wiccan et Hulkling, s'embrasser. "En démocratie, (...) les différentes convictions et visions du monde doivent pouvoir être exposées", a affirmé le président de la Cour suprême, José Antonio Dias Toffoli, pour justifier sa décision.

Un autre magistrat de cette haute cour, Gilmar Mendes, a évoqué pour sa part un acte de "censure" de la part du maire de Rio. Marcelo Crivella, un ancien pasteur de l'Eglise universelle du royaume de Dieu (évangélique), a été élu en 2016 en promettant de ramener la loi et l'ordre dans cette ville gangrenée par la criminalité. Plutôt que d'empêcher la diffusion de la BD de Marvel, son initiative a eu l'effet inverse : les volumes ont été rapidement épuisés au salon du livre.

La Cour suprême du Brésil a décidé en juin de criminaliser l'homophobie, l'assimilant à du racisme. Cette décision est considérée comme un pas important pour les minorités sexuelles d'un des pays qui comptent le plus grand nombre d'assassinats de personnes LGBTQ+. Une décision d'autant plus importante que les tensions ont été ravivées depuis l'arrivée au pouvoir du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, auteur de nombreux dérapages homophobes.