Après des mois d’attente, les fans de Black Panther ont appris le 27 janvier que le tournage du film débutait. Et par la même occasion, le casting et le synopsis ont été dévoilés. Des informations en or qui confirment d'abord que Black Panther se déroulera "juste après les événements de Captain America : Civil War", et qu'Ulysses Klau (Avengers 2) sera bien le grand méchant de l'histoire. Le film est prévu pour février 2018, mais on sait déjà quelques informations de taille qui annoncent un grand film.



Black Panther sera la star de son propre film en 2018, après avoir volé la vedette, selon certains fans, à Captain America et Iron Man dans Civil War. On le découvrira dans sa terre natale du Wakanda, prêt à devenir le roi, de ce petit pays, convoité pour ses ressources en vibranium.

Bien évidemment, cela ne sera pas aussi simple puisqu'il devra faire face à "un vieil ennemi", comme le décrit le synopsis officiel. Les lecteurs de comics l'ont reconnu : il s'agit d'Erik Killmonger (Michael B. Jordan), qui sera rejoint par Ulysses Klaw. Il faudra donc s'attendre à d'épiques batailles, où on espère que Black Panther nous dévoilera encore plus ses techniques de combat.

Un casting de folie

Le casting complet de "Black Panther" Crédit : Marvel

C'est Ryan Coogler (Creed) qui s'occupe de la réalisation du film. Et le casting est tout aussi prestigieux : Lupita Nyong’o (qui a prêté son visage pour Maz Kanata dans Star Wars 7), Forest Whitaker (Saw Gerrera dans Rogue One), mais aussi Martin Freeman ( vu dans Civil War et qui devrait jouer l'ambassadeur américain aux Etats-Unis) et John Kani (qui joue le père de T'Challa). Des personnages pour la plupart encore jamais vus au cinéma et qui sont adaptés des comics dédiés à Black Panther. Reste encore à savoir si Bucky Barnes sera sorti de son sommeil cryogénisé pour prêter main forte à notre héros, qui devra, sauver son pays et le monde (rien que ça). Vous en voulez plus ? Ce sera dans les salles en février 2018.