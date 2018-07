"Black Panther" : des critiques élogieuses avant la sortie du film de Marvel

publié le 31/01/2018 à 11:34

Black Panther est-il le meilleur film Marvel ? D'après les premières critiques américaines, après l'avant-première du lundi 29 janvier à Los Angeles, il n'y a pas de doutes. Elles sont unanimes !



Parmi les privilégié(e)s qui ont pu assister à la projection, James Gunn, le réalisateur de la saga des Gardiens de la Galaxie qui décrit "un travail incroyable de Ryan Coogler et son équipe". Même son de cloche pour Peter Sciretta, journaliste pour Slash Film : "Black Panther ne ressemble, ne se ressent et ne sonne avec aucun autre film Marvel. C'est un festin visuel".

Attendu dans les salles le 14 février prochain, Black Panther s'annonce donc bel et bien comme l'un des grands succès Marvel de 2018 avant la sortie d'Avengers : Infinity War. Et pour la première fois, la Maison des Idées signe un film qui devrait mêler avec brio politique, super-héros et culture afro-américaine. En effet, Black Panther est dédié au premier super-héros africain de Marvel, dont l'histoire est liée à celle de son pays, le Wakanda, une nation africaine fictive et ultra technologique.

Une réalisation impeccable

Chadwick Boseman incarne Black Panther au cinéma Crédit : capture d'écran YouTube

Avec ces éléments clefs, Black Panther va bien plus loin que les autres films de super-héros Marvel, comme l'explique Erik Davis du blog Fandango : "Black Panther est exceptionnel, le James Bond du MCU (univers Marvel au cinéma). C'est fort, magnifique et intense, mais il possède aussi une profondeur et une spiritualité qui ne ressemble à aucun film Marvel. C'est 100% africain et c'est parfait".



Nul doute que ce film signé Ryan Coogler (Creed) propose un film révolutionnaire, qui célèbre enfin l'Afrique. L'histoire se déroulera effectivement en majeure partie au Wakanda. Plus encore, Black Panther abordera des questions de société comme aucun autre film du MCU (Univers Cinématropahique Marvel) avant lui, parce qu'il montre combien "la représentation et l'identité sont importantes et à quel point c'est dramatique quand on refuse ces deux notions aux peuples", souligne Jen Yamato du Los Angeles Times.

BLACK PANTHER is incredible, kinetic, purposeful. A superhero movie about why representation & identity matters, and how tragic it is when those things are denied to people. The 1st MCU movie about something real; Michael B. Jordan’s Killmonger had me weeping and he’s the VILLAIN — jen yamato (@jenyamato) 30 janvier 2018

Mais tous les médias n'ont pas autant apprécié l'intrigue. Pour David Ehrlich de l'Indie Wire : "Black Panther n'est pas le meilleur des films Marvel. L'intrigue est plutôt mauvaise, mais il est bien le premier film du MCU qui a un sens réel de l'identité, de l'histoire et de la musique."

Erik Killmonger, un méchant convaincant

Erik Killmonger au Wakanda Crédit : capture d'écran YouTube

L'intrigue se déroule après les événements de Captain America : Civil War, où le père de T'Challa meurt dans un attentat. Le héros devient donc le nouveau roi de son pays, mais aussi son protecteur. Il devra faire face à de nombreux ennemis dont Erik Killmonger, incarné par Michael B. Jordan.



Un personnage d'ailleurs applaudi par la presse outre-Atlantique. "Erik Killmonger est l'un des meilleurs méchants de Marvel. Il vole toutes les scènes où il est présent et il incarne le film avec brio. Que son règne soit long", décrit Frank Pallota de CNN. Et pour Steven Weinstraub de Collider, "Erik Killmonger est le meilleur vilain de Marvel depuis Loki [le frère de Thor]".

“Black Panther” is one of Marvel’s most ambitious works and includes, in Michael B. Jordan’s Erik Killmonger, a top tier villain for Marvel or otherwise. He owns every scene he’s in and the film is everything it’s been billed as. Long may it reign. pic.twitter.com/KajWk3PNRm — Frank Pallotta (@frankpallotta) 30 janvier 2018

Une excellente représentation des femmes Noires

Les Dora Milaje sont la garde rapprochée de Black Panther Crédit : Walt Disney / Marvel

DC Comics a les Amazones de Wonder Woman, Marvel les Dora Milaje, la garde rapprochée de Black Panther. "Les Dora ont une façon particulière de se battre : elles ne font qu'une. Elles travaillent ensemble pour détruire leur ennemi", explique Danai Gurira (Michonne dans The Walking Dead) qui incarne Okoye, la générale de cette armée "girl power" dans une vidéo des coulisses du film.



Loin des tenues sexualisées de Justice League, celles des Dora Milaje font écho aux costumes traditionnels des guerriers Massaï. Plus encore, Black Panther offre une excellente représentation des Noires, comme l'explique la journaliste Rebecca Theodore-Vachon de Film Fatale : "Je me suis sentie représentée par les femmes de Black Panther. La preuve que les autres films de super-héros le faisaient mal."



Une pensée partagée par la journaliste Jenna Busch de Coming Soon : "Black Panther est de loin mon film Marvel préféré et les femmes déchirent tout ! C'est fantastique !".

And the representation of Black women in #BlackPanther made me feel seen. Seen in a way other superhero movies have not done well. pic.twitter.com/xrzVP5SLu6 — ReBecca Theodore-Vachon (@FilmFatale_NYC) 30 janvier 2018