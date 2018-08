publié le 13/08/2018 à 11:35

Mais quand "les fans" s'arrêteront-ils ? Après les départs de Kelly Marie Tran (Star Wars 8), et de Anna Diop (Teen Titans) des réseaux sociaux à la suite de commentaires racistes, Ruby Rose, la prochaine Batwoman, a elle aussi quitté Twitter.



Depuis l'annonce de son arrivée dans le costume de la justicière lesbienne, l'actrice australienne (Orange Is The New Black, Pitch Perfect 3), qui partage la même orientation sexuelle que Batwoman, a reçu de nombreux messages haineux et lesbophobes. "Comment ça Batwoman est lesbienne ?" ou encore "Ruby n'est pas lesbienne, alors elle ne peut pas être Batwoman". La polémique a tellement enflé que le #RecastBatwoman a animé Twitter le week-end dernier.

Face à cette montée de haine, Ruby Rose, très émue la semaine dernière en expliquant à quel point elle est fière d'incarner Batwoman, a même désactivé les commentaires de son compte Instagram.