"Avengers : Infinity War" sera-t-il le premier Marvel sans scène post-générique ?

publié le 23/04/2018 à 08:35

Avengers : Infinity War aura-t-il des scènes post-génériques ? Normalement, la question ne pose pas puisque les scènes bonus sont une tradition chez Marvel. Mais, depuis l'interview des réalisateurs du film Joe et Anthony Russo, le doute est permis. Le 16 avril dernier, le journaliste de Radio Times, média américain, a cherché à savoir s'ils ont perpétué ou non la tradition des scènes bonus. Très prudents, Joe et Anthony Russo ont préféré rester vagues.



"C’est difficile de parler de ça [des scènes post-génériques], parce qu’on ne veut pas trop rentrer dans le détail", démarre Anthony Russo. "C'est quelque chose que vous considérez [d'inclure ou non des scènes bonus], mais nous avons écrit une lettre aux fans [postée sur leur Instagram] en les suppliant de ne pas spoiler le film, donc on ne va pas le faire maintenant", renchérit Joe, sous le regard approbateur de son frère.

En supprimant la scène post-générique, Infinity War mettrait un terme à une tradition commencée il y a 10 ans dans Iron Man. Sans scène-bonus, les fans pourraient être encore plus impatient(e)s de découvrir la seconde partie du film (Avengers 4), prévu pour 2020. Un joli coup de marketing de la part de Disney et Marvel... Dans tous les cas, Joe Russo explique qu'il y aura tout de même des "easter eggs" (détails et références cachées) tout au long du film et que les fans "devront garder leurs yeux grands ouverts".

> Avengers: Infinity War directors address secret characters and post-credits scenes