publié le 28/11/2017 à 19:31

Fans de Marvel et des Avengers, si vous avez envie de garder la surprise pour la première bande-annonce d'Avengers : Infinity War, passez votre chemin, car la suite du texte contient de potentiels spoilers.



La sortie du premier trailer d'Avengers : Infinity War se rapproche. Si la date du 4 décembre revient souvent chez les médias outre-Atlantique, des petits malins ont réussi à récupérer certains passages de la vidéo en amont. Depuis le week-end dernier, ils inondent les réseaux sociaux et augmentent l'impatience des fans avant la sortie officielle de la bande-annonce la plus attendue de cette fin d'année.

Mais, en début de semaine, Marvel a bloqué la diffusion des petites vidéos. Ce qui ne nous empêche pas de les décrire. Attention, les spoilers arrivent après le GIF.

Les Gardiens de la Galaxie sont de retour chez le Collectionneur

Star-Lord et son équipe des Gardiens de la Galaxie apparaissent à un moment du trailer, dans le musée/laboratoire du Collectionneur, joué par Benicio del Toro. Dans le premier volet de leurs aventures, c'est là qu'ils ont récupéré l'Orbe (Pierre de l'Espace) juste après l'explosion du lieu. Dans Avengers : Infinity War, notre troupe essaye d'arriver dans la plus grande discrétion au cœur du laboratoire. On entend une voix grave qui serait celle de Thanos.



La suite de la vidéo est sombre, mais on entend le Titan demander la Pierre de la Réalité (trouvée dans Thor : Le Monde des Ténèbres) au Collectionneur. Ce dernier avoue l'avoir vendue, mais Thanos continue de l'écraser pour en savoir plus.



C'est là que Drax décide d'agir seul pour venger les morts de sa femme et de sa fille. Star-Lord commence à paniquer et essaye de le retenir sans faire trop de bruit. Mais, comme on l'a vu dans les précédents Gardiens de la Galaxie, Drax est têtu. Malheureusement, la vidéo s'arrête ici.

Captain America, Black Widow et Faucon au combat

Dans l'une des autres vidéos d'Avengers : Infinity War, le Faucon se bat contre l'un des membres de l'Ordre noir de Thanos (sa garde rapprochée composée d'aliens redoutables). Une de ses ailes est détruite pendant l'attaque. Un autre extrait est consacré à Captain America, qui devrait prendre l'identité de Nomad dans le film (l'une de ses identités dans les comics). On voit également Black Widow rejoindre la bataille contre Proxima Midnight, membre de l'Ordre noir.



Enfin, l'un des derniers clips est consacré à Scarlet Witch (la Sorcière rouge) qui montre l'étendu de ses pouvoirs en soulevant un camion enflammé. Reste à savoir si tous ces moments seront présents dans la bande-annonce tant attendue.