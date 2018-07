publié le 30/04/2018 à 13:54

Avengers : Infinity War commence à dévoiler quelques-uns de ses secrets. Les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely se sont confiés à Entertaintment Tonight. Attention, si vous n'avez pas encore découvert le nouveau film des frères Russo, passez votre chemin, car la suite du texte est remplie de spoilers.



Le nouveau film événement de l'écurie Marvel est le premier avec autant de personnages. Plus d'une vingtaine de héros et héroïnes des Avengers aux Gardiens de la Galaxie, jusqu'à Black Panther. Sans oublier Thanos et son redoutable Ordre Noir. Le pari des frères Russo était osé : réussir à faire cohabiter tout ce monde en 2h30.

Si tous les personnages n'ont pas droit au même temps de parole (Black Widow, Black Panther...), il faut bien reconnaître que le challenge est réussi. Mais, nombreux et nombreuses sont les fans à avoir remarqué l'absence d'un personnage emblématique du comics Infinity Gauntlet, dont s'inspire en partie Infinity War : Adam Warlock.

Adam Warlock est un élément essentiel dans l'histoire des Pierres de l'Infini Crédit : Marvel Studios

Pas de place pour Adam Warlock dans le film ?

Dans Infinity Gauntlet, Adam Warlock, qu'on découvre dans un cocon dans l'une des scènes post-génériques des Gardiens de la Galaxie 2, est en effet un personnage clé. Être suprême, télépathe qui peut se régénérer, entre autres, il connaît Thanos mieux que personne. En effet, l'âme d'Adam était prisonnière de la Pierre de l’Âme lorsque le titan la récupère. Adam Warlock sait donc comment le vaincre.

Dans "Infinity Gauntlet", Adam Warlock explique à Thanos les raisons de son échec Crédit : Marvel

Et si certain(e)s pensaient qu'on le verrait dans Avengers : Infinity War, les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely ont tenu à s'expliquer sur son absence à ET. "Nous n'avons pas introduit Adam Warlock, car c'est un personnage important et on aurait dû lui consacrer un film entier pour le présenter.



Il ne peut pas arriver simplement à l'écran [dans Infinity War] (...) Nous avions déjà tellement de personnages ! Et il y en a d'autres que nous ne pouvions pas utiliser comme le Surfer d'Argent [lui aussi lié aux Pierres et au Gant de l'Infini dans les comics] qui aurait été très utile, mais nous ne pouvons pas y toucher pour l'instant [le personnage appartient encore à la Fox]", résume Christopher Markus.

Warlock dans "Avengers 4"?

Après cette confidence qui devrait réjouir les fans, on peut se demander si Adam Warlock sera présent dans Avengers 4. La suite d'Infinity War est déjà très attendue par la communauté Marvel, impatiente de découvrir si les personnages morts pendant le cataclysme final (on ne s'en remet toujours pas), seront ressuscités. Si c'est le cas, Adam Warlock devrait faire son apparition dans l'histoire puisqu'il permet de vaincre Thanos dans Infinity Gauntlet en le persuadant de s'allier avec les héros et héroïnes pour mettre un terme au règne de Nebula qui s'est emparé du Gant de l'Infini.



Mais, c'est sans compter sur James Gunn, le réalisateur de la saga des Gardiens de la Galaxie, qui a introduit le personnage dans le MCU. Adam se trouve alors dans un cocon, créé par la grande prêtresse Ayesha qui cherche à se venger de l'équipe de Star-Lord. Sur Twitter, James Gunn a d'ailleurs expliqué qu'Adam ne sera pas au casting d'Avengers 4 et n'a pas confirmé qu'on le verrait dans Les Gardiens de la Galaxie 3.

11 I awoke with a vision of the Stakar Ravagers scene in my head and couldn't stop thinking about it for days. We almost didn't include the Adam Warlock scene because he was definitely not in Avengers 3 or 4 and we had no plans for him in general. — James Gunn (@JamesGunn) 21 novembre 2017

Il pourrait s'agir d'une stratégie pour garder le secret autour de l'intrigue d'Avengers 4, dont le titre officiel n'a pas encore été révélé. Un choix d'Anthony et Joe Russo pour éviter de spoiler les fans qui n'ont pas encore vus Avengers : Infinity War. Il ne reste donc plus qu'à attendre et se consoler comme on peut.