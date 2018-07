publié le 30/03/2018 à 07:30

Elles sont petites, mais très puissantes. Depuis Avengers en 2012, les 6 Pierres de l'Infini sont au cœur de chaque film Marvel. Et leur quête devrait bientôt s'achever dans Avengers : Infinity War, le 25 avril prochain, premier film à réunir la plupart des héros et héroïnes Marvel au cinéma. Pour le moment, on en connaît 5 sur les 6 : la Pierre de l'Espace (Captain America : First Avengers), du Pouvoir (Les Gardiens de la Galaxie), de la Réalité (Thor 2 : Le Monde des ténèbres), du Temps (Doctor Strange) et de l'Esprit (Avengers 2 : L’Ère d'Ultron).



Chaque Pierre de l'Infini se distingue par ses pouvoirs. Par exemple, la Pierre de l'Esprit qui orne le front de Vision permet d'augmenter les facultés mentales de celui ou celle qui l'a possède, tandis que le Tesseract (la Pierre de l'Espace) permet de se téléporter dans la galaxie. La dernière, la Pierre de l'Âme est toujours introuvable. Parmi ses nombreux pouvoirs, elle permet dans les comics, entre autres, de communiquer avec les morts, d'emprisonner des âmes dans une dimension parallèle et "lire" l'âme d'une personne.



Si au départ, les rumeurs annonçaient que la Pierre de l’Âme se trouverait dans Thor : Ragnarok, elles s'orientent maintenant vers Avengers : Infinity War. Passage en revue des quatre théories les plus probables.

1. Au Wakanda, le pays de Black Panther

Le Wakanda est le pays de Black Panther Crédit : Walt Disney / Marvel

C'est la théorie la plus en vogue. Comme on l'apprend dans Black Panther, le Wakanda est riche en vibranium grâce à une météorite qui s'est écrasée sur la terre africaine, des millénaires de cela. Les wakandiens et wakandiennes ont pu ainsi devenir une nation ultra-technologique, grâce à ce métal surnaturel, qui compose le costume de Black Panther et le bouclier de Captain America.



Dans le film, il est aussi précisé que c'est le vibranium qui a donné naissance à la plante magique qui permet à chaque roi du Wakanda de devenir un Black Panther surpuissant. La plante est réduite en poudre et transformée en potion. Cette plante permet aussi à T'Challa de communiquer avec ses ancêtres (la sublime scène après son couronnement ndlr), or, l'un des principaux pouvoirs de la Pierre de l’Âme n'est autre que la communication avec l'au-delà... Coïncidence ? On ne pense pas.

2. Dans la bague de Black Panther

Dans les comics, Black Panther peut communiquer avec ses ancêtres (l'un des pouvoirs de la Pierre) grâce à sa bague. Et dans Captain America : Civil War, on a un gros plan sur la bague de T'Challa et le regard intrigué de l'ex Soldat de l'Hiver. Ce qui voudrait dire que le bijou a une grande importance dans l'histoire et qu'elle a une interaction spéciale avec l’alliage du bras de Bucky. Elle pourrait donc bien contenir la pierre tant convoitée, ou alors la clef pour mener les héros sur son chemin.



3. Cachée dans le champ quantique d'"Ant-Man and the Wasp"

Ant-Man prisonnier du champ magnétique dans "Ant-Man" Crédit : capture d'écran YouTube

Le champ quantique est une dimension parallèle où le temps et la réalité n'ont plus aucune signification. C'est une sorte de monde de l'infiniment petit sur lequel travaille Hank Pym dans Ant-Man. Scott Lang est d'ailleurs le seul être vivant à être ressorti vivant de ce monde, contrairement à la Guêpe (la mère de Hope ndlr), la super-héroïne est d'ailleurs au casting d'Ant-Man and the Wasp.



On pourrait donc penser qu'on aura droit à un nouveau voyage dans le champ quantique et la potentielle découverte de la Pierre de l’Âme. Cela expliquerait pourquoi Thanos et nos héros n'ont pas encore retrouvé cette fameuse gemme.

4. Avec Heimdall, l'ancien gardien d'Asgard

Heimdall, le gardien du Bifröst sur Asgard

Selon le site Comic Book, c'est Heimdall, l'ancien gardien du Bifröst (le passage entre Asgard et la Terre) qui posséderait la Pierre de l’Âme. En effet, la couleur de ses yeux correspond à la couleur de la pierre et il peut voir "toutes les âmes des 9 royaumes", comme il le confie dans Thor 2 : Le Monde des Ténèbres, qui est aussi un des pouvoirs de la Pierre. Si c'est vraiment le cas, Heimdall s'est bien gardé de le confier à quiconque d'Asgard, même Thor. Reste à savoir s'il périra au début d'Avengers : Infinity War, lorsque Thanos et son Ordre Noir attaqueront le vaisseau des Asgardiens pour récupérer le Tesseract de Loki.