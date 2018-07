publié le 30/08/2017 à 20:06

Qu'a t-il pu se passer sur le tournage d'Avengers: Infinity War ? Si certaines photos du tournage (non officielles) ont fuité sur la Toile, Josh Brolin (Thanos) a partagé quelques souvenirs. Un court entretien qui devrait réjouir les fans puisque Marvel verrouille fermement sa communication sur ce prochain Avengers, prévu pour avril 2018. Ce sera la première fois que tous les héros Marvel seront réunis à l'écran pour combattre le titan.



"J'adore tourner Avengers, c'est peut-être le truc le plus fun que j'ai jamais fait", explique Josh Brolin à Entertainment Weekly. "J'en ai vu un petit extrait et c'était incroyable. La technologie de pointe qu'ils [les réalisateurs] utilisent, c'est absolument étonnant. Quand je me suis vu à l'écran, c'était moi sans être moi. C'était vraiment étrange", poursuit-il. Une petite confidence qui laisse deviner un film visuellement exceptionnel avec un Thanos prêt à tout pour détruire notre monde.



Ce sera la première fois qu'il apparaîtra plus de deux minutes à l'écran après ses passages dans les scènes post-génériques d'Avengers, Les Gardiens de la Galaxie et Avengers : L’Ère d'Ultron. L'attente est donc immense du côté des fans. Selon certaines rumeurs, la première bande-annonce d'Avengers : Infinity War, vue par une poignées d'élus au D23 et au Comic Con de San Diego, sera enfin diffusé au plus grand nombre en octobre prochain au Comic Con de New York.