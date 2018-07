publié le 26/04/2018 à 09:10

Le phénomène Avengers : Infinity War commence fort en Hexagone. Deux jours après sa sortie dans les salles françaises, le film des frères Russo réalise le meilleur démarrage en France pour un Marvel.



Avec 405,058 entrées pour son premier jour dans les salles obscures d'Hexagone, Avengers : Infinity War prend ainsi la tête du box-office. Il écrase au passage les deux précédents volets consacrés à la super-team Marvel : Avengers (2012), qui avait réuni 301,947 spectateurs et spectatrices et Avengers 2 : L’Ère d'Ultron (2015) avec 333,303 billets vendus lors de leurs sorties françaises.

Et le 25 avril 14 heures, le film qui rassemble la plupart des héros et héroïnes Marvel dans la même aventure, avait réalisé un excellent démarrage avec 34,422 spectateurs et spectatrices, à Paris et dans sa périphérie. Un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis 2015, lors de la sortie de Star Wars 7 : Le Réveil de la Force avec 36,360 spectateurs et spectatrices.