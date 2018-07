publié le 28/03/2018 à 07:30

Retenez-votre souffle, Thanos arrive sur Terre. L'un des plus grands méchants de l'univers Marvel s'apprête à décimer nos héros et héroïnes dans le prochain Avengers : Infinity War. C'est la première fois depuis sa première apparition dans Avengers (2012) que le colosse violet sera autant exploité. Incarné par Josh Brolin, Thanos est un personnage incontournable de la quête des Pierres de l'Infini, ces pierres de pouvoirs qu'on trouve dans presque tous les films Marvel depuis 10 ans.



Thanos est apparu pour la première fois dans Iron Man #55 en février 1973. Jim Starlin, le dessinateur s'est inspiré de la mythologie grecque avec le dieu de la mort Thanatos pour créer ce colosse à la peau violette. Il est rapidement devenu le méchant le plus puissant de la Marvel grâce à ses pouvoirs divins.

Surnommé "Le Titan Fou", "Le Maître" ou encore "Le Seigneur", il s'apprête à bouleverser l'Univers Cinématographique Marvel le 25 avril prochain dans Avengers : Infinity War. En attendant de le découvrir, la rédaction vous dresse le portrait de ce personnage incontournable des comics.

Un être mystique surpuissant

L'histoire de Thanos est riche dans les comics. Il fait partie de la branche des Éternels, ces êtres mystiques qui s'installent sur la lune creuse de Saturne : Titan. Son physique atypique l'empêche d'être accepté par les siens. Il est en effet considéré comme un paria, un monstre car il a hérité du gène "déviant". Très solitaire, mais déjà attiré par des activités morbides, il rencontre alors La Mort, dont il tombe éperdument amoureux.



C'est auprès d'elle qu'il développe ses pouvoirs et sa soif de conquêtes. Parmi ses aptitudes : immortalité, force surhumaine, télékinésie et accessoirement télépathie. Rien que ça. Quant à sa soif de pouvoirs, elle est infinie. C'est d'ailleurs pour conquérir La Mort qu'il veut le Gant de l'Infini, armé des 6 Pierres de l'Infini pour raser des galaxies. Charmant.

Il apparaît une première fois au cinéma dans "Avengers"

> Marvel's The Avengers Blu-ray Clip 1

Marvel sait très bien entretenir le mystère autour de certains personnages au cinéma (Spider Man ça vous parle ?). Et c'est dans les scènes post-génériques, que les spectateurs découvrent généralement l'intrigue d'un prochain film ou l'arrivée d'un nouveau personnage.



C'est le cas de Thanos au visage bien peu sympathique qui débarque quelques secondes dans le générique d'Avengers en 2012. On apprend qu'il est à l'origine de l'attaque des Chitauri, donc de la destruction d'une grande partie de New York.

Il veut les Pierres de l'Infini pour séduire la Mort

Thanos et la Mort dans le comics "The Infinity Gauntlet" Crédit : Mavel comics

Au nombre de 6, les Pierres de l'Infini donnent à quiconque les possède des pouvoirs extraordinaires comme la manipulation des âmes et les voyages dans le temps. Depuis la sortie des films Marvel, on en connaît 5. La Pierre de l'Espace (bleue) se trouve dans le Tesseract dans Avengers. Celle du Pouvoir (violette) se trouve dans l'Orbe de Morag des Gardiens de la Galaxie tandis que celle de l'Esprit (jaune) est sur le crâne de Vision.



La Pierre de la Réalité (rouge) est au centre de Thor 2 : Le Monde des ténèbres et celle du Temps (verte) orne l’œil d'Agamotto de Doctor Strange. Thanos les veut absolument pour devenir le maître de l'univers, raser des galaxies et parvenir enfin à séduire La Mort. Il lui prouverait qu'il est digne d'elle car il serait l'être le plus puissant de l'univers et immortel.









Un être d'une intelligence redoutable

> Avengers: Age of Ultron - Thanos (Mid Credits Scene) HD

Thanos n'apparaît jamais plus que quelques secondes dans les films Marvel. Très intelligent, il préfère se cacher pour assouvir son terrible objectif. Et c'est par le biais de ses sbires qu'il tente de récupérer les Gemmes. D'abord avec Loki, le demi-frère de Thor, puis avec Ronan l'Accusateur dans Les Gardiens de la Galaxie. Seulement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.



C'est bien la conclusion à laquelle arrive Thanos dans le post-générique de Avengers 2 : l'Ère d'Ultron. "Très bien. Je m’en chargerai moi-même", déclare le Titan en s'emparant du Gant de L'infini. Finies les manipulations depuis son trône aux confins de l'univers, il passe à l'action et c'est naturellement dans Avengers : Infinity of War qu'on le découvrira. Et il faudra bien les 67 super-héros prévus au casting pour le vaincre.

Le père adoptif de Gamora et Nebula

La très jeune Gamora et Thanos Crédit : capture d'écran YouTube

On l'apprend dans Les Gardiens de la Galaxie, Gamora et Nebula sont les filles adoptives de Thanos. Gamora est d'ailleurs "la fille préférée" du titan comme il l'explique à Ronan l'Accusateur devant une Nebula rongée par la jalousie. Malgré "cet amour" que lui porte Thanos, Gamora a été torturée et mutilée, comme sa sœur, pour être transformée en machines de guerre.



Avengers : Infinity War devrait aborder cette partie de l'histoire des deux soeurs, surtout la relation entre Gamora et Thanos. Le titan fait preuve d'une extrême douceur en prenant la main de la fillette dans la sienne dans le dernier trailer du film.

Il dirige l'Ordre Noir

L'Ordre Noir de Thanos est un redoutable groupe d'extra-terrestres Crédit : capture d'écran YouTube

Dans les comics, Thanos décide de s'entourer de l'Ordre Noir pour retrouver Thane, son fils illégitime, qui fait partie des Inhumans, à travers la galaxie. Ces extra-terrestres maléfiques détruisent et asservissent des planètes. Chaque population prisonnière doit livrer tous ses enfants au titan pour qu'il puisse éliminer Thane.



L'Ordre Noir est ainsi une organisation sanguinaire, composée de meilleurs généraux de l'espace. Ils sont menés par Corvus Glaive, bras droit de Thanos au visage démoniaque. Il est marié avec la guerrière Proxima Midnight (qui attaque Captain America avec sa lance dans le trailer). Corvus Glaive est aussi le frère du Nain noir / Cull Obsidian.



On compte enfin Ebony Maw (Mâchoire d'ébène), qui n'est pas un guerrier, mais un télépathe surpuissant et Supergéante, absente du film, qui peut lancer des charges d'énergies mentales.