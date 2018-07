publié le 21/04/2018 à 08:31

Avengers : Infinity War approche à grands pas. Le 25 avril, les fans Marvel pourront enfin découvrir LE film qui réunira leurs héroïnes et héros préférés dans une même aventure. Plus encore, le long-métrage des frères Russo sera l'aboutissement de 10 ans de films Marvel. Vous avez bien lu. Iron Man, Avengers, Doctor Strange ... Toutes ces aventures avaient un but : nous conduire au combat contre le titan Thanos.



Depuis Iron Man, qui fêtera ses 10 ans de sortie dans les salles françaises le 30 avril prochain, le MCU (Univers Cinématographique Marvel) s'est considérablement agrandi. Si les personnages ne se sont pas encore rencontrés, leurs histoires sont liées de très près. Avec les Pierres de l'Infini, des artefacts très puissants aux pouvoirs distincts que l'on retrouve dans presque tous les films, mais surtout Thanos, qui prépare son arrivée sur Terre depuis de nombreuses années.

Ces termes ne vous rappellent pas grand chose ? Pas de panique, nous avons sélectionné les moments les plus importants qui vous aideront à apprécier Avengers : Infinity War.

Les Avengers sont séparés en deux équipes

La liberté des super-héros est-elle dangereuse pour le monde ? Les Nations unies et le gouvernement américain ont tranché dans Captain America : Civil War. Après l'attaque de New-York par les Chitauris dans Avengers et la destruction de Sokovie dans Avengers 2 : L'Ère d'Ultron, les Accords de Sokovie ont été rédigés. Cet épais dossier déclare que les super-héros seront dorénavant sous l'autorité des Nations unies et qu'ils agiront seulement quand "l'ordre" leur sera donné. Tony Stark et Captain America, les deux leaders des Avengers ne sont pas d'accord et entraînent la séparation de l'équipe.



Tony Stark, le rebelle des Avengers, décide de se ranger du côté du gouvernement avec War Machine, Vision et Spider-Man. Tandis que Captain America, le soldat 100% patriote, choisit de ne pas collaborer. Il est rejoint par Black Widow, Ant-Man, le Faucon, Hawkeye et Bucky.

La team de Captain America est hors-la-loi

Vous avez sûrement remarqué les nouveaux looks de Captain America (barbe et cheveux longs) et Black Widow (carré blond) dans les bandes-annonces et les posters d'Infinity War. En refusant de signer les Accords de Sokovie, l'équipe du Capt est devenue hors-la-loi pour le gouvernement et les Nations unies.



Ant-Man, Scarlet Witch, le Faucon et Hawkeye terminent même Civil War en prison, mais sont finalement libérés in extremis par Steve Rogers. La team se retrouvera au Wakanda, pour prêter main forte à Black Panther et son peuple avant l'invasion du pays par les aliens de Thanos.

On connaît 5 Pierres de l'Infini sur 6

Tout d'abord, il faut savoir que d'après la légende Marvel, les Pierres de l'Infini ont permis de créer l'univers et tout ce qui le compose. Elles disposent chacune de leurs propres pouvoirs. Quiconque en possède une devient le héros ou le super-vilain le plus puissant de l'univers. Thanos veut se les procurer, pour détruire notre monde.



On a d'abord la Pierre de l'Espace, qui se trouve dans le Tesseract et que l'on voit dans Captain America : First Avengers et Avengers. C'est Loki, le frère de Thor qui l'a possède. Vient ensuite la Pierre de la Réalité (Thor 2 : Le monde des ténèbres) qui se trouve avec Le Collectionneur. Celle de l'Esprit orne le front de Vision (Avengers 2 : L’Ère d'Ultron). Les Gardiens de la Galaxie ont récupéré la Pierre du Pouvoir (dans l'Orbe de Morag). Avant que Thanos ne s'en empare, comme on voit sur son Gant de l'Infini, la Pierre du Pouvoir était en sécurité avec les Nova Corps, la police intergalactique.



Enfin, la Pierre du Temps se trouve dans l'Oeil d'Agamotto, l'amulette magique que possède Doctor Strange. Il manque la Pierre de l’Âme, qui pourrait se trouver au Wakanda, le pays de Black Panther.

Captain America a laissé tomber son bouclier

Ce n'est presque plus un secret : Steve Rogers ne sera plus Captain America dans Infinity War. Il faut dire que la fin de Civil War est très symbolique : Tony Stark lui hurle qu'il ne mérite plus de porter son bouclier, Steve Rogers le laisse tomber par terre et part au Wakanda avec Black Panther et Bucky Barnes. "En laissant tomber son bouclier, il dit adieu à son rôle. Il admet que l'identité de Captain America était en conflit avec tous les choix personnels qu'il faisait", a expliqué le réalisateur Joe Russo au Huffington Post.

Nebula et Mantis ont rejoint les Gardiens de la Galaxie

L'équipe de Star-Lord s'est agrandie dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Les sœurs Nebula et Gamora, adoptées par Thanos, ont réussi à se réconcilier. Autrefois jalouse de Gamora, Nebula a décidé de la rejoindre dans son combat contre Thanos. Quant à Mantis, elle est une télépathe surpuissante, autrefois "prisonnière", d'Ego la planète vivante et père de Peter Quill. Après un combat titanesque où Ego est vaincu, Mantis prend place à bord du vaisseau des Gardiens.

Adam Warlock est dans son cocon

Dans Les Gardiens de la Galaxie 2, la Grande prêtresse Ayesha, vaincue par les Gardiens, explique à l'une de ses servantes qu'elle a décidé de créer un être dont la perfection est sans égale afin de combattre les Gardiens. La caméra se tourne alors vers un immense cocon doré et Ayesha nous apprend que cet être s'appelle Adam.

Adam dans son cocon dans "Les Gardiens de la Galaxie 2" Crédit : capture d'écran YouTube

Cet Adam n'est autre qu'Adam Warlock, un personnage cosmique assez complexe, qui a une place importante dans l'univers Marvel. Frère d'Ayesha dans les comics, il est ici sa créature mais cela ne lui enlève rien de ses capacités. Son histoire est intrinsèquement liée à celle de Thanos et à la dernière Pierre d'Infini : celle de l’Âme. En effet, dans Infinity Gauntlet, on apprend que l'âme d'Adam est enfermée dans la Pierre. Il peut ainsi accéder à tous les secrets les plus enfouis du titan.



Si James Gunn a affirmé dans une interview à Slash Film qu'Adam Walock serait bien présent dans le volume 3 des Gardiens de la Galaxie, il a aussi précisé qu'il ne figure pas au casting d'Avengers : Infinity War. Si Avengers 4 se concentre sur le Gant de l'Infini, comme l'a laissé échapper Zoe Saldana, il aura forcément un rôle à jouer puisque c'est lui qui, dans les comics, récupère le Gant des mains de Thanos.

Thor a perdu son œil droit et son Mjöllnir

Thor : Ragnarok n'a pas laissé notre héros indemne. Pendant son combat contre Héla, la déesse de la Mort qui est aussi sa sœur, Thor perd son œil. C'est la déesse qui le lui arrache sur Asgard. Il porte désormais un bandeau noir comme son père Odin, décédé au début du film. Héla a aussi réussi à détruire le Mjöllnir, le marteau de Thor qui lui permettait de se défendre et d'invoquer le tonnerre pendant des combats. Mais, notre héros a réussi à montrer qu'il était encore plus puissant sans son arme.

Le royaume d'Asgard est détruit

Ce que Thor redoutait s'est bel et bien produit à la fin de Thor : Ragnarok. Asgard est complètement détruit lors du combat explosif entre le démon enflammé Surtur et Héla, la déesse de la Mort. C'était la seule solution pour éviter que cette dernière plonge la galaxie dans le chaos en restant la reine d'Asgard. Thor réalise cependant qu'Asgard n'est pas un lieu, mais un peuple. Ainsi, il décide de l'emmener sur la Terre, afin de reconstruire leur civilisation. En chemin, ils se retrouvent face au vaisseau de Thanos, qui s'apprête à envahir notre monde.



Grâce aux bandes-annonces, on comprend que le titan et son Ordre Noir (ses redoutables sbires aliens) vont attaquer les Asgardiens et s'emparer de la Pierre de l'Espace, que Loki a récupéré avant la destruction d'Asgard. La scène sera violente puisque Thor sera éjecté du vaisseau. Il atterrira ensuite près du vaisseau des Gardiens de la Galaxie, tandis que Hulk/Bruce Banner arrivera à New-York au QG de Doctor Strange.

Loki a changé

Loki a décidé de devenir un héros Crédit : capture d'écran YouTube

Dans la légende Marvel, Loki est le dieu de la Ruse et de la Tromperie. Des "talents" à l'opposé des valeurs transmises sur Asgard, sa terre d'adoption. En effet, Loki a été adopté par Odin après la mort de père Laufey, le roi des géants des glaces de Jötunheim (on l'apprend dans Thor). Il nourrit ainsi depuis son enfance une haine incommensurable contre son frère. Loki essaye toujours de lui nuire. Mais, les deux frères parviennent enfin à se réconcilier dans Thor : Ragnarok, surtout parce que Thor accepte que Loki ait choisi "le côté obscur". Au final, Loki devient finalement un héros en aidant son frère à sauver leur peuple et combattre Héla.

Le SHIELD a été dissout

Agence gouvernementale internationale d’espionnage et de contre-espionnage ultrasecrète. Dirigé par Nick Fury (Samuel L. Jackson), le S.H.I.E.L.D. (Directoire de la Logistique, de l’Espionnage et des Interventions contre les Menaces Stratégiques) a pour mission de protéger notre monde des menaces extérieures extra-terrestres. Il est dissout dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver lorsque Nick Fury et les Avengers se rendent comptent qu’HYDRA, l’organisation ennemie du S.H.I.E.L.D., a corrompu tous ses dignitaires. Mais, dans Avengers 2 : L’Ère d'Ultron, Nick Fury reforme un nouveau S.H.I.E.L.D pour venir en aide à la population sokovienne et aux Avengers lors de leur combat contre Ultron.

Nick Fury est toujours introuvable

Il simule sa mort dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver afin d'enquêter sur le SHIELD sans éveiller les soupçons. En effet, l’espion pressentait que l'organisation avait basculé du côté obscur avec HYDRA. À la fin du Soldat de l'Hiver, il explique à Captain America et au Faucon que de nombreux agents d'HYDRA sont encore en liberté et qu'il part en Europe pour les traquer.



Depuis, plus aucun signe de vie, pas même pendant la séparation des Avengers dans Captain America : Civil War. Mais, selon les rumeurs outre-Atlantique, Nick Fury fera son retour dans Captain Marvel, qui se déroule, en partie, dans les années 90.

Bucky est réveillé et toujours au Wakanda

À la fin de Captain America : Civil War, Bucky Barnes, l'ex Soldat de l'Hiver, demande à Black Panther de le plonger dans un sommeil de glace. Une décision pour éviter que son cerveau soit de nouveau manipulé par HYDRA ou une personne tout aussi mal-attentionnée comme Zemo.



Dans la seconde scène post-générique de Black Panther, on découvre que Bucky est réveillé et en pleine forme. C'est Shuri, la petite sœur de Black Panther et génie scientifique qui prend soin de lui. Elle devrait lui montrer toute la technologie wakandaise et l'aider à se préparer contre le combat qui se prépare. Les forces de Thanos vont en effet envahir le Wakanda, probablement pour récupérer la Pierre de l’Âme qui se trouverait dans la météorite de vibranium du pays.



Spider-Man a refusé de rejoindre les Avengers

Spider-Man : Homecoming se déroule juste après Civil War, où Spider-Man a rejoint un temps, l'équipe d'Iron Man contre celle de Captain America. Le jeune homme est ensuite renvoyé chez lui par Tony Stark qui lui ordonne de "rester sage". Mais, Peter Parker compte bien lui prouver qu'il est apte à rejoindre les Avengers.



Après après avoir démasqué le Vautour, le méchant de l'histoire, Tony Stark finit par proposer à Spidey de rejoindre la super-team. Contre toute attente, Spidey préfère rester un jeune héros du Queens et continuer ses études. Il refuse même l'armure Iron-Spider, tenue qu'il portera dans Avengers : Infinity War après avoir rencontré Thanos.

Tony Stark souffre de stress post-traumatique

Tony Stark a beau continuer de distiller son ironie et ses punchlines dans les films, il faut bien reconnaître qu'il est de plus en plus sombre. Notre héros souffre d'un stress post-traumatique qu'il gère de moins en moins bien. L'attaque de New York par les guerriers Chitauris et Loki (Avengers) le pousse à créer Ultron (Avengers 2 : l’Ère d'Ultron), une intelligence artificielle censée protéger la vie.



Mais, la machine se retourne contre son créateur et veut en réalité éradiquer l'humanité. Les Avengers parviennent in extremis à le détruire, mais au passage, ils rayent la Sokovie de la carte. Complètement dépassé par les événements, écrasé par la culpabilité et les remords, Tony Stark décide de signer les Accords de Sokovie qui obligent les super-héros à être dépendants des organisations internationales. Un acte qui crée une scission entre les Avengers. Reste à savoir s'il sera prêt à reformer son ancienne équipe contre Thanos.