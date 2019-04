publié le 29/04/2019 à 12:36

Et si la plus grande menace pour les super-héros était les spoilers ? Ce mot fait frissonner les aficionados des films et séries du monde entier, et pousse même certains à user de violence face aux lanceurs de spoilers. La preuve en est à Hong-Kong, où un homme a crié la fin d'Avengers : Endgame en sortant de la séance de cinéma. Conséquence : une horde de fan(atiques) s'est physiquement attaquée à lui.



Comme le rapporte le média américain Deadline, reprenant lui-même des journaux taïwanais, l'homme aurait cité des passages cruciaux de l'ultime aventure de nos héros devant la file d'attente du cinéma de Causeway Bay. Certains spectateurs, hors de contrôle, l'auraient attaqué. Toujours selon Deadline, une photo circulerait sur les réseaux sociaux et montrerait la "prétendue victime assise dans la rue, du sang ruisselant de son visage".

Une rage incontrôlable qui arrive peu de temps après la publication d'une lettre ouverte sur Instagram de Joe et Anthony Russo. Les deux réalisateurs du film Marvel avaient demandé à leurs "meilleurs fans au monde" de ne rien révéler : "Quand vous verrez Endgame dans les prochains jours, ne spoilez pas les autres s'il-vous-plaît, de la même manière que vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse", peut-on y lire..