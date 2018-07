publié le 25/04/2018 à 19:24

Avengers : Infinity War s'apprête à entrer dans l'histoire. En salles le 25 avril, il est le premier film Marvel à réunir la plupart des super-héros et héroïnes dans une même aventure. Un film aussi sombre que divertissant, attendu par les fans depuis Iron Man, c'est-à-dire 10 ans. Le début de la fin d'une ère portée par les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, sans oublier la relève de Black Panther et Spider-Man.



En effet, depuis des mois, les fans savent bien qu'Avengers : Infinity War n'est que la première partie d'un chapitre final. La suite qui pour le moment est nommée Avengers 4, est donc d'autant plus attendu par la communauté Marvel. Mais, dans combien de temps est-il prévu ?

Pour le moment les frères Russo, qui réaliseront ce prochain volet, n'ont pas encore donné de date officielle Mais, selon leurs premières informations, il faudra attendre 2019 pour le découvrir. Certains médias, comme Digital Spy, vont plus loin en annonçant qu'Avengers 4 sortira le 3 mai 2019 aux États-Unis. En France, il devrait sortir quelques jours avant, puisque les sorties se déroulent le mercredi et non le vendredi comme outre-Atlantique.