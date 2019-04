publié le 28/04/2019 à 19:33

Beaucoup trop d'émotions. Et quelques conséquences sur la santé. Une Chinoise de 21 ans originaire de Ningbo, dans l'est du pays, s'est rendue au cinéma pour une projection d'Avengers : Endgame. Bouleversée par le film des frères Russo, la jeune femme n'a pas pu s'empêcher de pleurer, rapporte le journal pakistanais The News International, comme l'a repéré BFMTV ce dimanche 28 avril.



La spectatrice a dû être hospitalisée en urgence après avoir présenté des signes d'hyperventilation et rencontré des problèmes respiratoires lors de la séance, à la suite de ses pleurs intenses. Les médecins lui ont donné de l'oxygène afin de réduire l'hyperventilation.



Avengers : Endgame, 22e film de l'univers cinématographique Marvel, s'est directement imposé en tête du box-office depuis sa sortie mercredi 24 avril dans 25 pays.

Plus de 100 millions de dollars récoltés en Chine

C'est en Chine que le film connaît son envol le plus spectaculaire, avec 107,5 millions de dollars récoltés pour son premier jour d'exploitation, un record historique, selon les premiers chiffres publiés jeudi 25 avril par le groupe Disney.

Le film établit aussi de nouveaux records pour une sortie dans les salles à Hong Kong, Taiwan, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, en Corée du Sud, en Indonésie et en Malaisie, précise Disney.



Jusqu'à présent, les 21 précédents blockbusters adaptés des comics inventés par Stan Lee ont rapporté quelque 19 milliards de dollars dans le monde aux studios Marvel.