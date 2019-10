publié le 03/10/2019 à 15:25

Ce n'est pas tous les jours qu'on peut s'enorgueillir d'en savoir plus sur le tant attendu film Avatar 2. Véritable arlésienne du cinéma, la suite de l'ultra populaire et technologique Avatar de James Cameron peine à sortir en salle.

Il y a fort à parier que le réalisateur américain ne veut pas décevoir les spectateurs et l'industrie et qu'il attend de proposer un spectacle encore plus grandiose pour prendre la suite du mastodonte du box-office. Il prend donc son temps.

Depuis décembre 2009, les amateurs de science-fiction attendent la suite du film qui a popularisé la technologie 3D. James Cameron a publié une image inédite sur les réseaux sociaux afin de prouver que le tournage était bien en cours et le public ne devait pas désespérer. On peut voir l'équipe de tournage - James Cameron en tête armé de sa caméra - avec de l'eau jusqu'aux genoux face à un mur de feu et entouré de nombreux écrans verts qui serviront à recréer un décor numérique.

Fire, water, and 3D — these are a few of my favorite things. https://t.co/Zd4MRxGZxx — James Cameron (@JimCameron) October 3, 2019

"Avatar 2" est attendu le 15 décembre 2021

On ne distingue rien de l'action qui est filmée mais James Cameron laisse son enthousiasme transparaître dans un tweet : "du feu, de l'eau et de la 3D, voilà quelques-unes de mes choses préférées". Avatar 2 est attendu dans les salles obscures le 15 décembre 2021. Il racontera une nouvelle aventure 10 ans après la destruction de l'arbre-maison. Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang reprendront leurs rôles dans la saga.