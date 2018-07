publié le 29/05/2017 à 18:14

La reine Mera sort de l'eau pour Aquaman. Le réalisateur James Wan (The Conjuring), qui va mettre en scène le premier film dédié au roi d'Atlantis, a dévoilé sur les réseaux sociaux une première photo de son épouse incarnée par Amber Heard.



On la découvrira d'abord dans ce rôle le 15 novembre prochain dans Justice League de Zack Snyder (Batman V Superman) dédié à la super-team de DC Comics avec Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman (incarné par Jason Momoa de Games of Thrones), Cyborg et The Flash. La photo a de quoi réjouir les fans puisque le costume de Mera est fidèle à ses apparitions dans les comics.

On la découvre dans une combinaison verte aux motifs écailles de poissons, à la sortie de l'eau. Une tenue différente de celle portée dans Justice League, beaucoup plus sombre. La photo de James Wan annonce par ailleurs le début officiel du tournage d'Aquaman qui devrait sortir en 2018. Le long-métrage racontera comment Arthur Curry est devenu le roi de la cité sous-marine d'Atlantis et son histoire d'amour avec Mera, selon le site américain CinemaBlend.

Lady MERA swept in from the sea. First day with the exquisite Amber Heard. (Shot by the talented @jasinboland ) pic.twitter.com/FWQANu0S12 — James Wan (@creepypuppet) 18 mai 2017

Avec cette tenue dans Aquaman, Amber Heard sera fidèle à celle de la super-héroïne née 1963 dans les pages d’Aquaman #11. Elle est donc apparue 20 ans après la naissance du roi de l'Atlantis, pour ajouter une part de féminité dans ses aventures. Mais, elle est aussi une guerrière redoutable avec une forte endurance et douée de télékinésie.

La reine Mera est apparue dans le comics en 1963 Crédit : DC Comics