publié le 17/07/2018 à 17:00

Aperçu dans Batman VS Superman mais surtout très remarqué dans Justice League, le héros des mers incarné par l'acteur américain Jason Momoa, débarquera le 19 décembre 2018 dans les salles obscures françaises.



L'occasion pour les équipes de production du film de nous dévoiler l'affiche officielle de ce futur blockbuster. Sur cette dernière, on y aperçoit le héros, muni de son célèbre trident, entouré de créatures marines, parmi lesquelles, requins, orques et autres baleines. Réalisé par James Wan (déjà aux commandes de Fast & Furious 7, Insidious et Conjuring), le film mettra en avant les actrices, Amber Heard, Nicole Kidman, dans le monde d'Atlantis, un immense royaume sur lequel Aquaman règne. L'acteur Will Dafoe, déjà vu dans la trilogie Spider-man de Sam Raimi, fera également partie du casting.



La bande-annonce du film sera quant à elle diffusée ce samedi 21 juillet 2018, pendant la 49e édition de la Comic Con de San Diego, le rendez-vous incontournable de la culture geek.



Home is calling. #Aquaman – in theaters December 21. Watch the new trailer this Saturday. pic.twitter.com/ZTvO6qTxap — Aquaman Movie (@aquamanmovie) 16 juillet 2018 S