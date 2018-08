publié le 19/05/2018 à 08:30

Que peut-il se passer dans les prochains films Marvel après les événements d'Infinity War ? La question n'en finit pas d'alimenter les plus folles théories des fans, surtout à l'approche de la sortie d'Ant-Man et la Guêpe (18 juillet prochain). Attention, si vous n'avez pas encore vu Avengers : Infinity War et que vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Ant-Man et la Guêpe, passez votre chemin, car la suite du papier contient des spoilers.



L'univers Marvel au cinéma ne sera plus jamais le même après Avengers : Infinity War. Dans ce film phénomène, Thanos annihile d'un claquement de doigts la moitié de la population mondiale et les trois-quart de nos héros et héroïnes. Un geste lourd de conséquences pour les prochains films de la Maison des Idées, dont Ant-Man et la Guêpe, qui sortira cet été.

Où se situe donc l'intrigue par rapport au cataclysme de Thanos ? Dans un entretien pour le média Nerdist, David Dastmalchian qui incarne le génie de l'informatique Kurt dans Ant-Man, a révélé quand se déroule Ant-Man et la Guêpe par rapport à Infinity War.

Pendant et après "Avengers : Infinity War"

" Dans l'excitation d'après Avengers : Infinity War, nous allons retourner dans l'univers de Scott Lang [avec Ant-Man et la Guêpe] et sur sa relation avec Hope, Hank, son équipe et des personnages qu'on a pas encore rencontré", a démarré David Dastmalchian. Avant d'ajouter qu'"à mesure que les choses vont rétrécir et que nous irons plus loin dans le Royaume Quantique [monde de l'infiniment petit] (...) nous allons nous rappeler que certains éléments auront un rôle très important dans le futur pour les Avengers et pour Ant-Man".



Si on s'en tient au discours de l'acteur, il se pourrait donc qu'Ant-Man et la Guêpe se déroule pendant l'arrivée de Thanos sur Terre et après la disparition de la moitié de la population mondiale. Scott et Hope y survivraient en se trouvant dans le Royaume Quantique, qui est une dimension parallèle et donc protégée du pouvoir des Pierres de l'Infini.



Une idée pas si folle, puisqu'une partie du film devrait s'y dérouler. Ant-Man et la Guêpe s'y rendraient pour sauver Janet van Dyne, la mère de Hope, prisonnière de l'infiniment petit depuis des années. Et selon Sebastian Stan (Bucky Barnes), Janet van Dyne sera au casting d'Avengers 4. Il faudra patienter jusqu'au 18 juillet avant d'en savoir plus.