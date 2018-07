Evangeline Lilly dans le rôle de la Guêpe dans "Ant-Man and the Wasp"

publié le 30/08/2017 à 10:35

Ant-Man et La Guêpe sera le duo de super-héros de l'été 2018. Ils partageront l'affiche trois ans après leur rencontre dans Ant-Man. Scott Lang, cambrioleur de renom, a appris à devenir L'Homme-fourmi grâce à Hank Pym (Michael Douglas), premier Ant-Man. Le duo est épaulé par Hope (Evangeline Lilly) la fille d'Hank et dont le destin bascule à la fin du film. Son père lui offre un nouveau costume de la Guêpe, super-héroïne incarnée auparavant par sa mère Janet, disparue dans l'infiniment petit au cours d'une mission.



Dans Ant-Man and the Wasp, Hope prendra donc la relève de sa mère incarnée par Michelle Pfeiffer (Catwoman dans Batman le défi). L'histoire se déroulera après les événements de Captain America : Civil War où Ant-Man a rejoint le camp de Steve Rogers contre Iron Man.

Il devient alors un fugitif, comme ses coéquipiers, pour avoir refusé de signer les Accords de Sokovie et est emprisonné par le gouvernement. Nul doute que la Guêpe volera à son secours, même si on ignore encore le synopsis officiel du film.

Hope devant le costume de la Guêpe dans "Ant-Man" Crédit : capture d'écran YouTube

Dans les comics, Hope est en réalité Red Queen

Dans l'histoire des comics, Janet Van Dyne est la seule Guêpe de Marvel. Elle a été créée par Jack Kirby qui aurait eu cent ans ce 28 août et Stan Lee, le père des héros de la Maison des Idées. Hope n'apparaît qu'en 1999 dans un univers alternatif du Marvel Comics 2 et devient Red Queen à la mort de ses parents. Hank Pym meurt au cours d'une mission pour les Avengers et Janet décède peu de temps après le cœur brisé.



Hope en veut alors à la nouvelle équipe des Avengers et reproche aux héros de ne pas honorer la mémoire de son père. Elle décide de créer son groupe de super-vilains : les Revengers. Mais, reste à savoir si Hope prendra l'identité de Red Queen à un moment dans Ant-Man and the Wasp. La théorie serait possible selon ScreenRant, puisque le grand méchant du film n'a pas encore été dévoilé.

Red Queen dans les comics Crédit : Marvel