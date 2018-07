publié le 27/04/2017 à 13:25

Elizabeth Shaw (Noomi Rapace), l'héroïne de Prometheus, sera bien de retour dans Alien : Covenant, la suite du prequel de la plus monstrueuse des sagas, attendue le 10 mai prochain. Encore absente de la promotion terrifiante de ce prochain long-métrage de Ridley Scott, qui dévoilera, entre autres, les origines des Xénomorphes (les aliens), la scientifique apparaît dans une vidéo prologue, dévoilée par la 20th Century Fox. L'histoire est racontée par l'incontournable David (Michael Fassbender), l'androïde qui a survécu à l'attaque des monstres de l'espace dans Prometheus.



Les deux compagnons de fortune embarquent alors sur le vaisseau des Ingénieurs pour partir à leurs recherches. On sait donc qu'ils ont réussi à trouver la planète de ces êtres encore énigmatiques et qu'ils se préparent à aller les retrouver, comme Elizabeth l'avait annoncé dans Prometheus. Elle est d'ailleurs placée en sommeil prolongé pour rester en vie durant le voyage.

L'héroïne de "Prometheus" de retour ?

Elizabeth et David ont par ailleurs développé un lien très fort. Ce qui n'était pas gagné dans Prometheus : le jeune David a quand même tué son petit ami, en lui injectant la bactérie mortelle des aliens. Le prologue s'arrête pile quand les deux explorateurs arrivent sur la planète des ingénieurs. Reste à savoir maintenant comment David sera ensuite retrouvé par l'équipage du Covenant, la nouvelle équipe de héros du film, et si Elizabeth est toujours en vie.