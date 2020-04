VIDÉO - "The Walking Dead", saison 10, épisode 15 : que dévoile le teaser ?

The Walking Dead 10x15 Trailer Season 10 Episode 15 Promo/Preview HD "The Tower"

publié le 31/03/2020 à 09:12

La saison 10 de The Walking Dead touche à sa fin avec l'épisode 15. En effet, l'épisode 16, le season finale est en post-production, stoppé par le coronavirus et le confinement. Il ne sera diffusé que "plus tard" dans l'année, comme l'a expliqué la chaîne américaine AMC.

Alors que nous réserve The Tower, l'épisode 15 qui servira de conclusion à la saison 10 pour le moment ? Attention, la suite contient des spoilers.

Dans La Tour, Beta poursuit son désir de vengeance contre Alexandria avec sa nouvelle horde. Avec son masque fait avec les restes de la peau d'Alpha, le colosse est encore plus menaçant que ses précédentes apparitions. Plus loin, Yumiko, Ezekiel et Eugene font faire connaissance avec la mystérieuse héroïne qui habite dans la ville déserte. La jeune femme a beau être armée, pour le moment, elle ne menace (pas encore) d'attaquer notre trio.

Enfin, Lydia est de retour. Daryl et Judith font équipe et tuent des zombies à tour d'épées, alors que la horde de Beta se rapproche dangereusement de la ville.