"Star Trek" : l'actrice Joanne Linville est décédée à 93 ans

Joanne Linville, à l'affiche de plus de 100 films et séries, est décédée le 20 juin à 93 ans à Los Angeles. Ses proches ont annoncé la triste nouvelle dans un communiqué envoyé au média américain USA Today, ce mardi 22 juin.

Joanne Linville a vécu "une sacrée vie. Elle était une personne dont l'esprit, la passion pour l'art et la vie ont été une inspiration pour tous ceux qui ont eu le plaisir de la connaître. Elle était une mère aimante et une grand-mère comblée", ont écrit ses proches dans le communiqué.

Parmi ses rôles les plus connus, celui d'une Belle du Sud ("Southern Bell") dans les derniers jours de la Guerre de Sécession dans la série La Quatrième Dimension en 1961, puis d'une commandante romulienne qui tombe amoureuse de Spock (Leonard Nimoy) dans l'épisode 2 de la saison de Star Trek en 1968 puis de Maggie Brill dans la saison 4 de Drôles de dames. Joanne Linville a aussi joué dans six films dont Une étoile est née avec Barbra Streisand et Kris Kristofferson et Scorpio de Michael Winner avec Alain Delon et Burt Lancaster.