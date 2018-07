Vincent Delerm fait sa première heure

publié le 31/10/2016 à 01:01





Vincent Delerm fait partie des plus belles plumes de la chanson française de notre époque. Fils d’un écrivain et d’une illustratrice, il a baigné dès son plus jeune âge dans le monde des arts. Auteur-compositeur-interprète, arrangeur, auteur dramatique et photographe, il a également travaillé pour d’autres artistes comme Alain Chamfort, Hélena Noguerra, Georges Moustaki, Alex Baupain en 2016.



De ses débuts piano-voix à ses concerts avec groupe, il y a toujours du théâtre dans la chanson de Vincent Delerm. Du cinéma dans ses images, dans ses rythmes. Il joue avec les formes, et avec les couleurs ; dessine une distance, un certain silence autour de ses mots. L’air tranquille, il chante l’intranquillité.

Vincent Delerm revient avec un nouvel album "à présent" dont la réalisation est signée Clément Ducol et Maxime Le Guil, déjà aux présents sur l'album "Les Amants parallèles". Vincent Delerm a quant à lui écrit les textes et la musique. Il s'est entouré le temps d'une ballade mélancolique de Benjamin Biolay, pour une chanson intitulée "Les chanteurs sont tous les mêmes".

Le 18 novembre, Vincent Delerm débutera sa tournée par le théâtre de Poissy, tournée qui passera par Paris sur la scène de la Cigale les 28,29 et 30 Novembre prochains.

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Vincent Delerm qui nous emmène dans son univers.

La playlist de Vincent Delerm

VINCENT DELERM - Je ne veux pas mourir ce soir - (2016)

MIOSSEC - Salut les amoureux - (1998)

KEREN ANN - Not going anywhere - (2003)

ETIENNE DAHO - Heures hindoues - (1989)

MADNESS - My girl - (1979)

> Vincent Delerm : Bande annonce nouvel album "À présent"

Les livres de Vincent Delerm

Vincent Delerm publie trois livres de photographies publiés aux éditions Actes Sud : l'été sans fin, c'est un lieu qui existe encore et Songwriting.



L'été sans fin : un travail sur la restitution de l'impression ressentie. En ce sens, il fonctionne exactement comme l'écriture d'une chanson. Le lecteur est plongé en été, dans ses lumières, ses odeurs, ses matières.

C'est un lieu qui existe encore : ce livre retrace la jeunesse d'un homme de la première moitié du XXe siècle à Paris, à partir d'entretiens réalisés par Vincent Delerm avec son grand-père, peu avant sa disparition. Les souvenirs personnels se mélangent à l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Les images, toutes prises aujourd'hui, illustrent en miroir de ces témoignages la permanence des choses, de tous ces “lieux qui existent encore”.

Songwriting : écriture, enregistrement studio, collègues chanteurs, vie de tournée, hôtels, trajets, salles de concert, la création... Cet ouvrage témoigne de toutes ces heures, toutes ces villes traversées, que l'auteur n'aurait pas connues s'il n'avait pas été “songwriter”.

livre vincent delerm