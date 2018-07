Vincent Dedienne : "On est toujours inquiet à propos de demain"

publié le 30/10/2017 à 09:42

Que les amateurs d’humour se réjouissent. Le DVD du spectacle de Vincent Dedienne, S’il se passe quelque chose, est enfin disponible. Un show qui lui a valu le Molière du meilleur spectacle d’humour en mai dernier.



En trois ans, les choses ont bien changé pour lui. Il est devenu célèbre. Au début du spectacle, qui tourne en France depuis le mois de février 2015, Vincent Dedienne surprend son public dès la première seconde par la nudité intégrale de son corps.



Mais dans la pénombre et au repos… Au fur et à mesure que la lumière se fait sur scène, Vincent Dedienne se rhabille, ce qui est pour les spectateurs une frustration, le spectacle étant présenté comme une mise à nu. Il a été écrit par Vincent Dedienne lui-même et pour d'excellentes raisons : séduire, épater et se venger d'un premier amour.

Autant de mauvaises raisons toujours d'actualité : "J’ai encore plein de copains à épater, s’amuse-t-il. Ma première prof de théâtre disait que tout le monde commençait le théâtre pour de mauvaises raisons. Et que les bonnes raisons, plus altruistes, venaient après. Mais au début, on monte sur scène, on écrit que pour faire son intéressant !"

Inconnu du grand public il y a trois ans, Vincent Dedienne est aujourd'hui énormément sollicité. Radio, télé, cinéma, et même le théâtre se l'arrachent. Il jouera dès le 16 janvier prochain sous la direction de Catherine Hiegel, Les jeux de l'amour et du hasard de Mariveaux, au Théâtre de la porte Saint Martin.

Un succès longtemps espéré

Un succès qu'il a longtemps espéré :"Quand on est adolescent dans sa chambre en Saône-et-Loire, on s’inquiète de jamais devenir quiconque. On se dit : 'Si j’ai un jour du succès, je pourrai me reposer, cela va calmer mes tourments'. Je me rends compte que ce n’est pas du tout le cas. On est toujours inquiet à propos de demain !"





Vincent Dedienne veut garder la tête froide. Quand il a reçu le Molière du meilleur spectacle d'humour, il a commencé par mettre la statue dans son frigo avant de la retirer : "Mes yaourts commençaient à prendre le gout du Molière. Il est chez mes parents. Et puis, j’ai un chat qui fout le bordel, je voyais venir la scène pas drôle du tout où il allait se prendre un meuble, le Molière lui tombe dessus et l’assassine (rire)."

Les femmes de sa vie

Vincent Dedienne pousse l'introspection assez loin en projetant des vidéos de lui enfant, en train de jouer la comédie ... et mettant aussi ses parents à contribution. ll leur fait raconter comment ils l'ont adopté, jouant avec leur présumée hésitation. Ce à quoi ils n’ont pas réagi immédiatement : "Mes parents n’ont pas dit grand-chose la première fois. Puis ma mère a dit : 'Écoute, je sais bien qu’il y avait 200 personnes ce soir-là, mais pour moi, on était que tous les deux'."



Dans son spectacle, Vincent Dedienne rend aussi hommage aux femmes de sa vie. Sa mère, évidemment, mais aussi Marguerite Duras, et surtout Muriel Robin, qu'il a vue pour la première fois sur une cassette VHS l'année de ses sept ans, et qui a déterminé sa carrière. Son idole a vu son spectacle deux fois : "Elle dit qu’il y a un goût de l’écriture. Je sais qu’elle a une attention très méticuleuse et très pointue sur la mélodie, le rythme et l’écriture. Si elle a reconnu cela chez moi c’est pas mal : c’est la patronne quand même !"



Vincent Dedienne joue savoureusement avec la langue française. Les meilleurs moments de son spectacle sont peut-être ceux où il ne tente pas de nous faire rire. Si vous n'avez pas l'occasion de le voir sur scène, notamment à partir du 26 décembre aux Folies Bergères, vous pouvez vous procurer son DVD, S'il se passe quelque chose, dans les bacs dès demain.