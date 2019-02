publié le 23/11/2018 à 18:00

Il fait rire chaque jour des millions d'auditeurs sur la première radio de France. Laurent Gerra a foulé la scène du Grand Studio RTL afin d’interpréter 8 titres en live. Son duo avec le chanteur Thomas Dutronc a ravi le public. L'imitateur qui officie dans la matinale d'Yves Calvi a sortie un livre, intitulé Filets de Macron (et autres pommes à l'huile) le 25 octobre dernier. Celui-ci répertorie le meilleur des chroniques de Laurent Gerra.



L'humoriste quinquagénaire est actuellement à l'affiche avec son spectacle, baptisé Laurent Gerra : sans modération. Il y imite les plus grandes personnalités politiques avec une aisance et une ressemblance remarquable. Emmanuel Macron, François Hollande ou bien encore Nicolas Sarkozy, tous y passent... Ses nombreuses blagues salaces font toujours autant rire le public.

Si vous souhaitez aller l'applaudir, sachez que Laurent Gerra est actuellement en tournée dans toute la France : le 30 novembre à Grenoble, le 6 décembre à Dunkerque, le 8 décembre à Amiens et le 19 décembre à Lyon.

Pochette du spectacle "Sans modération"" Crédit : Universal

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.