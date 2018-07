publié le 28/04/2017 à 18:12

D'une collaboration pour le cinéma est née un duo musical, Lady Sir. Gaëtan Roussel et Rachida Brakni viennent de dévoiler leur premier album baptisé Accidentally Yours, sorti le 14 avril. L'actrice de Chaos (César du Meilleur espoir féminin) et La Ligne droite, également incontournable au théâtre avec la Comédie-Française, a fait appel au chanteur de Louise Attaque, pour composer la bande-originale de son premier film, De sas en sas, qu'ils ont fini par interpréter de concert.



Gaëtan Roussel a d'abord travaillé sur le titre Accidentally Yours, qui a donné son nom à cet album finalement écrit à quatre mains. L'opus mêle des titres en anglais, en français et en arabe, la langue maternelle de Rachida Brakni. Le tout formant un joli recueil de 10 morceaux qui rassemblent les différentes influences du duo. Le duo nommé Lady Sir est venu interpréter deux morceaux dans Le Grand Studio RTL : Le Temps passe et Je ne me souviens pas, extraits de l'album Accidentally Yours. Gaëtan Roussel a quant lui chanté Help Myself (Nous ne faisons que passer) et Il y a pour le grand plaisir des spectateurs présents et des auditeurs.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.