publié le 28/08/2016 à 08:30

Revivez les meilleurs moments du grand studio cette saison, chaque samedi de l'été de 15h à 16h, retrouvez les lives des plus grands artistes français et internationaux, les tubes du moment et les perles de leur répertoire, leurs coups de cœur et les découvertes. Pour des versions uniques de leurs titres et des conditions exceptionnelles, Le Grand Studio accueille chaque semaine en public vos artistes favoris. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Axelle Red, Christophe Mae, Johnny Hallyday, Alain Souchon et Laurent Voulzy, entre autres, pour un moment musical inédit.

La playlist de l'émission

Calogero - Un jour au mauvais endroit



Julien Doré - Paris-Seychelles



Alain Souchon et Laurent Voulzy - Ballade de Jiml





Nolwenn Leroy - Brest



Johnny Hallyday - SeulThomac Dutronc - Aragon





Francis Cabrel - Dur comme ferChistophe Mae - Tombé sous le charme

Yannick Noah - Donne-moi une vie

Pascal Obispo - Tu m'avais dit

Florent Pagny - Le soldatJulien Clerc - Ma préférenceAxelle Red - Parce que c'est toiPatrick Bruel - J'te l'dis quand même

Zaz - Je veux

Revivez les meilleurs moments du "Grand Studio" chaque dimanche de l'été de 15h à 16h.



