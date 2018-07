publié le 28/04/2017 à 18:14

La reine du rockabilly est de retour. Quatre ans après la sortie de son dernier album, Tribal, Imelda May dévoile Life, Love, Flesh, Blood, sorti le 7 avril dernier. Un tournant jazzy et blues avec lequel la chanteuse irlandaise de 42 ans renoue avec ses premières amours. Produit par T-Bone Burnett, qui a notamment travaillé avec Bob Dylan ou Elton John, le disque compte onze titres, dont un en collaboration avec le mythique guitariste britannique, Jeff Beck.



Après avoir expérimenté de nombreux styles, de la country au rockabilly, Imelda May dévoile donc son cinquième album studio. L'occasion pour la chanteuse de venir interpréter deux titres dans Le Grand Studio RTL, Call Me et When It's My Time, deux morceaux extraits de son dernier album, Life, Love, Flesh, Blood.

Imelda May partira sur les routes d'Angleterre pour une tournée d'un mois, qui devrait ensuite l’amener prochainement en France.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.