publié le 26/06/2018 à 11:40

Du rap, de l'électro, du disco... les goûts musicaux sont éclectiques chez les Bleus. Pendant le mondial, qu'ils soient dans un bus ou en avion, les joueurs de l'équipe de France de football aiment se détendre et relâcher la pression en musique. En effet, le casque vissé sur les oreilles est un lieu commun dans le foot.



Après une victoire, comme celle face au Pérou, leur permettant de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition, l'ambiance était à la fête pour les Bleus. Parmi les morceaux passés dans leur playlist, on retrouve essentiellement du rap, comme par exemple On est équipé du rappeur francilien KeBlack. Un morceau aux sonorités urbaines et congolaises (dans le style de Maître Gims).

Mais il y a aussi Amigo de JuL, le rappeur marseillais qui n'est autre que l'ami du défenseur Benjamin Mendy. Autre artiste de la scène urbaine plébiscité par les Bleus : le rappeur MHD. Rendu célèbre avec sa Champions League, les sons du prodige de l'Afro Trap sont notamment appréciés par l'attaquant Ousmane Dembélé.



"Magic In The Air" comme chanson des Bleus

Si certains joueurs aiment se déhancher sur des rythmes endiablés comme le défenseur Presnel Kimpembe et le milieu de terrain Paul Pogba, d'autres coéquipiers comme Olivier Giroud préfèrent écouter de l'électro ou même du disco. Déjà lors du mondial 2014 au Brésil, l'avant-centre avait un faible pour le titre Last Night a DJ Saved My Life du groupe Indeep.



À l'occasion de la Coupe du Monde 2018 en Russie, chaque équipe a pu choisir une chanson à diffuser avant les matchs. La sélection tricolore de Didier Deschamps a opté pour une chanson fédératrice à l'image de Magic In The Air du quatuor ivoirien Magic System.