Corneille - Sign Your Name (LIVE) Le Grand Studio RTL

publié le 25/05/2018 à 17:39

Corneille signe son grand retour en musique. Cinq ans après son dernier opus, ponctué d'une parenthèse littéraire avec la parution de son autobiographie Là où le soleil disparaît, l'auteur-compositeur-interprète québécois vient de publier son septième disque, intitulé Love & Soul.



Enregistré entre Montréal et Paris avec pas moins de quatre producteurs, cet album de reprises est une preuve d'amour qui puise dans les plus grands tubes des années 80-90. À travers cette oeuvre musicale, Corneille rend hommage à toutes les femmes, dont sa femme et sa fille. Parmi ces classiques de soul, on retrouve Sign Your Name (Terence Trent D'Arby), Smooth Operator (Sade) ou encore Careless Whisperer (Georges Michael).

Le chanteur d'origine rwandaise présente ces quelques titres dans "Le Grand Studio RTL". Parmi ses futurs projets, il sera en résidence au Casino du Montréal du 9 au 17 novembre prochain, avant de rependre la tournée de Forever Gentlemen avec Garou et Roch Voisine en mai 2019.

"Love & Soul", le nouvel album de Corneille

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Marc Lavoine présente Je reviens à toi, son douzième album studio. Enregistré notamment à Los Angeles, cet opus épuré est composé de dix morceaux célébrant Paris et la littérature. Le chanteur de 55 ans signe les textes tandis qu'il confie la musique à Fabrice Aboulker, son compositeur depuis 20 ans. La star française sera en tournée à partir de l'autonome 2018, et se produira les 18-19 octobre à la Seine Musicale.

"Je reviens à toi", le douzième album studio de Marc Lavoine

Alexandra Hepburn, de son vrai nom, est une artiste écossaise née à Londres. Si la jeune artiste fait d'abord parler d'elle sur MySpace avant de participer à un concert de Bruno Mars, elle cartonne avec la chanson Under, tirée de son premier album Together Alone en 2013. Cinq ans plus tard, la chanteuse de 31 ans revient avec I Believe sorti en février dernier. Il s'agit du premier extrait de son prochain disque prévu pour fin 2018.

Alex Hepburn

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.