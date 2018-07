publié le 27/01/2017 à 17:12

Cali croque dans Les Choses défendues ! À 48 ans, le chanteur a dévoilé un nouvel album, le 25 novembre dernier, un an seulement après la sortie de l'Âge d'Or. 14 titres inédits inspirés de la vie de l'artiste, pour un album tout en spontanéité et en poésie. Dans Les Choses défendues, Cali raconte sa propre vie, son enfance mais aussi des événements qui l'ont marqué dans l'actualité.



"J'avais envie de me faire du bien d'abord, ce sont des choses que j'ai au fond de moi depuis tout le temps, et je suis en train de raconter des choses que je voulais oublier il y a longtemps", avait confié Cali à RTL2. Après son passage très remarqué à la Colombia Session avec RTL2, mardi 24 janvier dernier, l'interprète de C'est quand le bonheur s'est arrêté dans le Grand Studio RTL, pour présenter trois de ses nouveaux titres, Sweetie, Je ne peux pas pleurer plus que ça et I Want You.

Cali est actuellement en tournée dans toute la France, jusqu'au 21 avril, et repartira sur les routes pour Les Choses défendues, à partir de mai et jusqu'à fin 2017.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.