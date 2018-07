publié le 27/08/2016 à 08:30

Revivez les meilleurs moments du Grand Studio cette saison, chaque samedi de l'été de 15h à 16h. Retrouvez les lives des plus grands artistes français et internationaux, les tubes du moment et les perles de leur répertoire, leurs coups de cœur et les découvertes….Pour des versions uniques de leurs titres et des conditions exceptionnelles, Le Grand Studio accueille chaque semaine en public vos artistes favoris. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Benjamin Biolay, Dionysos, Gérald de Palmas et Marina Kaye, entre autres, pour un moment musical inédit.

La playlist de l'émission

Gérard De Palmas - J'en rêve encore

Marina Kaye - Feeling Good

Boulevard des airs - Emmène-moi

Tales - Help

Dionysos - Song for Jedi

Anwar - Don't worry be happy

Louis, Matthieu, Joseph & Anna Chedid - Ainsi soit-il

Alma Forrer - Quelques mots d'amour

Jain - Say my name

Frero Delavega - Le chant des sirènes

Greg June - Redemption song

Vianney & Anne Sila - L'encre de tes yeux

Zaz - La fée

Claudio Capeo - Chez Laurette

Benjamin Biolay - Jardin d'hiver