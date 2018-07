VIDÉO - Quand Gérard Depardieu chante du Barbara

publié le 27/12/2016 à 09:32

Depardieu chante Barbara ! L'acteur, qui a déjà prêté sa voix à quelques bandes originales de film (Je vous aime de Claude Berri ou Quand j'étais chanteur de Xavier Giannoli) revient à la chanson. Cette fois, c'est le répertoire de la chanteuse Barbara que revisite Depardieu, en hommage à celle qui fut son amie. Cette dernière est décédée il y a tout juste 20 ans et c'est dans sa demeure, à Précy-sur-Marne, que l'album est enregistré.



L'album Depardieu chante Barbara, qui compte 14 reprises, sortira le 10 février 2017 et donnera lieu à une série de concerts au Théâtre des Bouffes du Nord, du 9 au 18 février prochain. Gérard Depardieu et Barbara étaient des amis de longue date, ils s'étaient en effet rencontrés sur la comédie musicale Lilly Passion, composée par Luc Plamondon et Barbara en 1986.

"Je m'attaque aux souvenirs et je m'attaque au bras de ma mémoire" confie Gérard Depardieu dans la vidéo de l'enregistrement de l'album. "C'est difficile de chanter tout ça parce que... c'est tellement elle" ajoute l'acteur, visiblement très ému.